വാക്സീൻ വാങ്ങിക്കൂട്ടി സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ; വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ തികയില്ലെന്ന് ആശങ്ക

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും വാക്സീൻ വാങ്ങുന്നതിൽ വലിയ അന്തരമുള്ളതായി യുഎസിലെ ഡ്യൂക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ മുഴുവൻ ജനങ്ങള്‍ക്കും ഒന്നിലധികം തവണ വാക്സീൻ നൽകാൻ കഴിയുന്നത്ര വാക്സീൻ ഡോസുകൾ വാങ്ങുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

എന്നാൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും വാക്സിനേഷൻ നൽകാൻ മധ്യ, ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കു പര്യാപ്തമല്ല. 1.6 ബില്യൺ കോവിഡ് വാക്സീൻ ഡോസുകൾ ഇന്ത്യ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ജനസംഖ്യയുടെ 59 ശതമാനത്തിനു മാത്രമേ ആകൂ.

കോവിഡിനുള്ള വാക്സീനുകൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും ഡേറ്റ കാണിക്കുന്നു. താഴ്ന്നതും ഇടത്തരവുമായ വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇവ വേണ്ടത്ര ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

ഡോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ 1.6 ബില്യൺ ഡോസുകളുമായി ഇന്ത്യയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ 6 വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് ഇതുവരെ 1.36 ബില്യൺ ഡോസുകൾ വാങ്ങി. യുഎസ് 1.1 ബില്യൺ ഡോസുകൾ വാങ്ങി. എന്നാൽ ജനസംഖ്യ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, കാനഡ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ജനസംഖ്യയുടെ അഞ്ചിരട്ടിയിലധികം കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്താൻ മതിയായവ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാനഡ രാജ്യത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയുടെ 601%, യുഎസ് 443%, യുകെ 418%, ഓസ്‌ട്രേലിയ 266%, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ 244% എന്നിങ്ങനെ മതിയായ വാക്‌സീൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്താൽ ഇന്ത്യ ജനസംഖ്യയുടെ 59%, മെക്സിക്കോ 84%, ബ്രസീൽ 46%, കസഖ്സ്ഥാൻ 15% എന്നിങ്ങനെയാണ് വരിക. ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രം മതിയായ വാക്സീൻ വാങ്ങിയ ഫിലിപ്പീൻസാണ് പട്ടികയുടെ ഏറ്റവും പിന്നിൽ.

രാജ്യത്താകമാനം വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നു ഈ മാസം ആദ്യം കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കാണ് മുൻഗണന. ശേഷം പൊലീസും സായുധ സേനാംഗങ്ങളും. അതുകഴിഞ്ഞ് 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് നൽകും.

