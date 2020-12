വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിന്റെ തകരാറ്; ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു ബൂത്തിൽ വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ്

ആലപ്പുഴ∙ മാരാരിക്കുളം തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ബൂത്തിൽ വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തും. കാട്ടൂർ കിഴക്ക് വാർഡിൽ സർവോദയപുരം സ്മാൾ സ്കെയിൽ കയർ മാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ കോ–ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഹാളിലെ രണ്ടാം നമ്പർ പോളിങ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാക്കിയതായി സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ വി. ഭാസ്കരൻ അറിയിച്ചു.

വോട്ടെടുപ്പിൽ ഈ പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലെ വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക തകരാറു മൂലം അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് വരണാധികാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി. ഡിസംബർ 14 ന് ഈ പോളിങ് ബൂത്തിൽ വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തും. രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. 16 ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും.

English Summary : Technical issue for voting machine, repolling for one booth in Alappuzha