പ്യോങ്‌ടെക്∙ ഫൈസർ – ബയോൺടെക് വാക്സീൻ ബ്രിട്ടനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതോടെ മറ്റു പലരാജ്യങ്ങളും ഇതിനായുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു. ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ പോലും ഉടനടി തണുത്തുറഞ്ഞ് മഞ്ഞുകട്ടയാകുന്ന സൂപ്പർഫ്രീസ് വെയർഹൗസാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ ഫൈസർ വാക്സീൻ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോളിൽനിന്ന് 65 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഇവിടെ അന്റാർട്ടിക് ശൈത്യകാലത്തേക്കാളും തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ്. ഫൈസർ വാക്സീൻ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇതിലും അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു സ്ഥലം ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് കമ്പനി സിഇഒ കിം ജിൻ–ഹ പറഞ്ഞു.

ഫൈസർ വാക്സീനെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ തയാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു. മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ അനുയോജ്യമായേക്കില്ലെന്നും കിം ജിൻഹ പറഞ്ഞു. താപനിലയെ തണുപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി നിലനിർത്തുന്നതിന് ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകം (എൽഎൻജി) ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെയർഹൗസുകൾ‌ക്ക് വാക്സീൻ സംഭരണത്തിനായി ആവശ്യമായ -70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് (-94 എഫ്) നിലനിർത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും പവർ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് സമയത്ത് താപനില ഉയരുന്നത് അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഗോൾഡ്മാൻ സാക്‌സിന്റെയും എസ്‌കെ ഹോൾഡിങ്സ് കോ ലിമിറ്റഡിന്റെയും പിന്തുണയുള്ള കമ്പനി നവംബർ ആദ്യം മുതൽ കൊറിയ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ ഏജൻസിയുമായി ചർച്ച നടത്തിവരികയാണ്. ഇതുവരെ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർന്നതിനാൽ കരാർ ഒപ്പിടും.

വാക്സീനുകൾ സംഭരിക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികളും ചെലവ് എസ്റ്റിമേറ്റും നൽകാൻ ഏജൻസി കൊറിയ സൂപ്പർഫ്രീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 260 വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വാക്സിനുകൾ അയയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നത് ഉൾപ്പെടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കിം പറഞ്ഞു. ഫൈസർ വാക്സീന്റെ 20 മില്യൺ ഡോസാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ വാങ്ങാനുദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഇതിനു പുറമെ മോഡേണ ഇങ്ക്, അസ്ട്രാസെനെക പി‌എൽ‌സി / ഓക്സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സിനുകളുടെ 20 ദശലക്ഷം ഡോസുകൾ വീതവും ജോൺസൻ & ജോൺസന്റെ 4 ദശലക്ഷം ഡോസുകളും വാങ്ങാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്.

51.8 ദശലക്ഷം വരുന്ന രാജ്യത്ത് 34 ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് കുത്തിവയ്പ് നൽകാൻ ഇത് മതിയാകും, മാർച്ചിനുശേഷം കയറ്റുമതി ആരംഭിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

