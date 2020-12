കണ്ണൂർ ∙ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന സേവന സന്നധതയും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമുള്ള ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിനാണ് എൽഡിഎഫ് പിന്തുണ തേടുന്നെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സംഘടിതമായ അപവാദ പ്രചാരണങ്ങളെയും വളഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തെയും മറികടന്ന് സർക്കാരിന് ജനക്ഷേമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ കൊണ്ടാണ്. ആ പിന്തുണയും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തു ത്യാഗം അനുഭവിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന ഉറപ്പാണ് നൽകാനുള്ളത്. ഈ നാടിന്റെ കരുത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഐക്യമാണ്. കോവിഡ് പ്രതിരോധവും വിജയകരമായി നടക്കുന്നത് ജനങ്ങളും സർക്കാരും ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ്. മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കാനും നാടിന്റെ നേട്ടം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയി നവകേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ഈ ഏക്യം കൂടുതലായി ശക്തിപ്പെടണം. കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്നുണ്ടായ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഒരാളും പട്ടിണികിടക്കരൂതെന്ന നിർബന്ധം സർക്കാരിന് ഉണ്ടായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ വികസനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്. പൂർത്തിയാകില്ല എന്ന് കരുതി ഉപേക്ഷിച്ച ഗെയിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയായി. വൈദ്യുത മേഖലയിൽ കൊച്ചി – ഇടമൺ പദ്ധതിയും പൂർത്തിയായി. കൊച്ചി–കോയമ്പത്തൂർ വ്യാവസായിക ഇടനാഴി പൂർത്തിയാകും. പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ പുനരുദ്ധീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലെ പണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ്. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ 2 ലക്ഷം വീടുകളാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൂർത്തികരിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വികസന, ജനക്ഷേമ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള വിവാദങ്ങൾ ദിനംപ്രതി ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ചിലർ അതീവ തൽപരരാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 മാസമായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളും വിവാദങ്ങളും എന്താണ്? സ്വർണകള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സർക്കാർ മുതിർന്നിട്ടുണ്ടോ? ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നവർ അതിന് മറുപടി പറയാൻ തയാറായിട്ടില്ല. ചില വ്യക്തികളെ സ്വഭാവഹത്യ ചെയ്ത് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്നു.

സ്വർണകള്ളക്കടത്ത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ തന്നെ ഏകോപിതവും കാര്യക്ഷമവുമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ജൂലൈ എട്ടിന് പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്കയച്ച കത്തിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ കുറിച്ച് ഒരു മുൻവിധിയും സർക്കാരിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കാൻ തയാറാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വലിയൊരു വിശകലനം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സ്വർണകള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയ പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചാലും തരക്കേടില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളെ എങ്ങനെ കരിനിഴലിൽ നിർത്താം എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അന്വേഷണ രീതി.

രഹസ്യമൊഴിയായി മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുൻപാകെ നൽകിയെന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പത്രസമ്മേളനത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരുടെയൊക്കെ മൊഴിയെടുക്കുമെന്ന് ഈ നേതാക്കൾ തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്‍പിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. നാലര വർഷമായി അഴിമതിയുടെ ഒരു കറുത്ത പാടുപോലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു മേൽ ആരോപിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോൾ വ്യാജ ആരോപണങ്ങളുടെ ആരവവുമായി രംഗത്തുവരികയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

