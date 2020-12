അർധരാത്രി കോളനിയിൽ; പി.വി. അൻവർ എംഎൽഎയെ തടഞ്ഞു: സംഘർഷം

മലപ്പുറം∙ നിലമ്പൂര്‍ മുണ്ടേരി അപ്പന്‍കാപ്പ് കോളനിയില്‍ പി.വി അന്‍വര്‍ എംഎല്‍എയെ തടഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് സംഘര്‍ഷം. ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്നുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. അര്‍ധരാത്രിയില്‍ ഉള്‍ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആദിവാസി കോളനിയിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് തടഞ്ഞത്. അര്‍ധരാത്രിയില്‍ കോളനിയിൽ എംഎല്‍എ എത്തിയത് ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ആണെന്നാണ് യുഡിഎഫ് ആരോപണം.

എംഎല്‍എയെ തടഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ സ്ഥലത്ത് സംഘടിച്ച എല്‍ഡിഎഫ്– യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി. പി.വി അന്‍വറിന്‍റെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകനെ വിട്ടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു.

തനിക്ക് നേരെ നടന്നത് വധശ്രമമാണെന്നും, പിന്നില്‍ ആര്യാടന്‍റെ ഗുണ്ടകളാണെന്നും പി.വി. അന്‍വര്‍ എംഎല്‍എ പ്രതികരിച്ചു. ശാരീരികമായി ആക്രമിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും എംഎൽഎ ആരോപിച്ചു. നിലമ്പൂര്‍ മുണ്ടേരി അപ്പന്‍കാപ്പ് കോളനി സന്ദർശിക്കാനല്ല താൻ പോയതെന്നും ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി വരുമ്പോഴാണ് യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ തന്നെ തടഞ്ഞതെന്നും തനിക്കെതിരെ നടന്നത് വധശ്രമമാണെന്നും പി.വി. അൻവർ പ്രതികരിച്ചു.

മദ്യവും പണവും നൽകി വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനാണ് പോയതെന്നും യുഡിഎഫ് ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ കാലം മാറിയത് ആര്യാടൻമാർ ‍മനസ്സിലാക്കണമെന്നും ആര്യാടന്റെ തട്ടകത്തിൽ എന്തിനു വന്നു എന്നു ചോദിച്ചാണ് തന്നെ തടഞ്ഞതെന്നും എംഎൽഎ ആരോപിച്ചു.

