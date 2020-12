സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വാക്സീൻ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വാക്സിൻ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ആരിൽനിന്നും കാശ് ഈടാക്കില്ല. എത്ര ആളുകൾക്കുള്ള വാക്സിൻ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കുറയുകയാണ്. ഇത് ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ്. മരണനിരക്കിൽ അൽപം വർധന ഉണ്ടായി. ഏകദേശം മുപ്പതോളം മരണം ഒരു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ടെസ്റ്റ് പോസറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പത്തിൽ താഴേക്കു വന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രോഗവ്യാപനത്തിന് ഇടയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രെൻഡ് തുടരും എന്ന് പറയാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജാഗ്രതയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ സ്ഥതിഗതികൾ മോശമായേക്കാം. സാധാരണ ഗതിയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരായതിനു ശേഷവും ചില ശാരീരിക അസസ്ഥതകൾ കാണിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

