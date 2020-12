48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കർഷക സമരത്തിൽ വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാവും: ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാല

ന്യൂഡൽഹി∙ വിവാദ കർഷക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിൽ അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ധാരണയിൽ എത്തുമെന്ന് ഹരിയാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കുമെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ചൗട്ടാലയുടെ പ്രസ്താവന. കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങും കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു ചൗട്ടാലയുടെ പ്രതികരണം.

‘സർക്കാരും സമരക്കാരും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ച ഫലം കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അടുത്ത 24– 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു അവസാന വട്ട ചർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നും രണ്ടു പേരും ഒരു അന്തിമ പരിഹാരം കാണുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കർഷകരുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ ചുമതലയാണ്. ഞാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ച നടത്തി. അവർ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്തുമെന്നും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും എനിക്കുറപ്പാണ്.’– ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാല വാർത്ത ഏജൻസിയോടു പറഞ്ഞു.

ചൗട്ടാലയുടെ ജനനായക് ജനതാ പാർട്ടി ബിഹാറിൽ ബിജെപിയുമായി ചേർന്നാണ് ഭരണം കയ്യാളുന്നത്. കർഷക പ്രതിഷേധം ശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോഴും ഈ നില തുടരുന്നതിൽ ചൗട്ടാലയും പാർട്ടിയും വൻ വിമർശനമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. ഞായറാഴ്ച നിരാഹാര സമരവും ട്രാക്ടർ റാലിയുമായി കർഷകർ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനിരിക്കെയാണ് ചൗട്ടാലയുടെ ഈ പരാമർശം.



English Summary :Breakthrough With Farmers Likely In 24-48 Hours, Says Dushyant Chautala