ബെംഗളൂരു∙ ഐഫോൺ നിർമാതാക്കളിൽ ഒന്നായ തായ്‌വാൻ കമ്പനി വിസ്ട്രോൺ കോർപറേഷന്റെ ബെംഗളുരു യൂണിറ്റിൽ സംഘർഷം. ശമ്പളം വൈകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. കമ്പനിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചെത്തിയ ജീവനക്കാർ ഓഫിസിനു നേരെ കല്ലെറിയുകയും കമ്പനിയുടെ നെയിംബോർഡും വാഹനവും അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു. കർണാടകയിലെ കോളർ ജില്ലയിലെ നർസാപുരയിലെ കമ്പനിയിലായിരുന്നു സംഭവം. പൊലീസ് എത്തി ലാത്തിവീശിയതോടെയാണ് ജീവനക്കാർ പിരിഞ്ഞുപോകാൻ തയാറായത്. സംഭവത്തിൽ 80 പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

കഴി‍ഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ശമ്പളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബെംഗളുരുവിലെ നർസാർപുർ പ്ലാന്റിലെ ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധത്തിൽ ആയിരുന്നെന്നാണ് വിവരം. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പനി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ കർണാടക സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തി. കമ്പനിയിലെ മിക്ക ജീവനക്കാരും കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും കൃത്യസമയത്ത് ശമ്പളം നൽകാറില്ലെന്നും ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവ് ദേശീയ വാർത്ത ഏജൻസിയോടു പറഞ്ഞു. വിവിധ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാറുണ്ടെന്നും ജീവനക്കാർ പറയുന്നു.

കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സി. അശ്വന്ത് നാരായൺ സംഭവത്തിൽ അപലപിച്ചു. ആരും നിയമം കയ്യിലെടുക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ശക്തമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്നും അറിയിച്ചു. അതുപോലെ ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും കുടിശ്ശിക തീർക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. തായ്‌വാൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിസ്ട്രണിന്റെ നർസാപുർ ശാഖയിൽ 2000 ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കണക്ക്.

