‘സത്യമായും, അവൻ എന്റേതല്ല’: 20കാരന്റെ ‘അച്ഛൻ’ ആയതിൽ ഇമ്രാൻ ഹാഷ്മി

മുംബൈ∙ പരീക്ഷ പ്രവേശന കാർഡിൽ വിദ്യാർഥി, അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പേരിന്റെ സ്ഥാനത്ത് യഥാക്രമം സിനിമാ താരങ്ങളായ ഇമ്രാൻ ഹാഷ്മിയുടേയും സണ്ണി ലിയോണിന്റെയും പേര് ചേർത്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ഇമ്രാൻ ഹാഷ്മി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വന്ന വാർത്ത റീട്വീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നടന്റെ സരസമായ പ്രതികരണം.

‘സത്യമായും, അവൻ എന്റേതല്ല’ എന്നായിരുന്നു ഇമ്രാന്റെ വാക്കുകൾ. ബിഹാറിലെ മുസാഫർപുറിലെ ധൻ‌രാജ് മഹ്തോ ഡിഗ്രി കോളജിലെ ബിഎ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായ കുന്ദൻ കുമാറാണ് പരീക്ഷ പ്രവേശന കാർഡിൽ അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇമ്രാൻ ഹാഷ്മിയെന്നും അമ്മയുടെ പേരിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സണ്ണി ലിയോൺ എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

നഗരത്തിലെ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ ചുവന്ന തെരുവ് ചതുർഭുജൻ സ്താൻ ആണ് സ്ഥലമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഭീം റാവു അംബേദ്കർ ബിഹാർ സര്‍വകലാശാല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. കുന്ദൻ തന്നെയാണ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഇത്തരത്തിൽ തിരുത്തിയതെന്നാണ് അധികൃതരുടെ കണ്ടെത്തൽ.

