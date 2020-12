ഫൈസർ വാക്സീൻ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് യുഎസിലും അനുമതി

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസില്‍ ഫൈസർ വാക്സീന് അംഗീകാരം.16 വയസിനു മുകളിലുള്ളവര്‍ക്ക് അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനാണ് അനുമതി. 24 മണിക്കൂറിനകം ആദ്യ ഡോസ് നല്‍കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ശുശ്രൂഷാകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്ന മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കുമാണ് മുന്‍ഗണന. ഇതോടെ ഫൈസര്‍ വാക്സീന് അനുമതി നല്‍കിയ രാജ്യങ്ങള്‍ അഞ്ചായി.

ലോകത്ത് ആദ്യമായി വ്യാപകമായ തോതില്‍ മൂന്നാംഘട്ട ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയല്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഫൈസര്‍ വാക്‌സീന് ബ്രിട്ടന്‍, സൗദി അറേബ്യ, ബഹ്‌റൈന്‍, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും അംഗീകാരം നല്‍കിയിരുന്നു. 44,000 ആളുകളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അവസാന ഫലം വ്യാഴാഴ്ച ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് മെഡിസിന്‍ ജേര്‍ണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. വാക്‌സീന് ഗുരുതരമായ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ 95% ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.



English Summary: FDA authorizes Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine, first approved in US