‘സൗജന്യമായി കോവിഡ് വാക്സീൻ’: മുഖ്യമന്ത്രി ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന് ആക്ഷേപം

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് വാക്സീന്‍ സൗജന്യമായി നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനമെന്ന് ആക്ഷേപമുയരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വന്നശേഷം നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളോ പ്രഖ്യാപനങ്ങളോ പാടില്ലെന്നാണ് ചട്ടം.

പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ അനുമതി തേടേണ്ടതുണ്ട്. വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനു നടപടി സ്വീകരിക്കാം. പരാതിയില്ലെങ്കിൽ പോലും സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാനും കഴിയും. ഇക്കാര്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ നിലപാട് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വാക്സീൻ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും ആരിൽനിന്നും കാശ് ഈടാക്കില്ലെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറ‍ഞ്ഞത്.



എത്ര ആളുകൾക്കുള്ള വാക്സീൻ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പെരുമാറ്റച്ചട്ടം സംബന്ധിച്ച കേസ് കോടതിയിലെത്തിയാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പു മാറ്റിവയ്ക്കാന്‍ വരെ കോടതിക്കു നിർദേശിക്കാം. എന്നാല്‍, മുന്‍പുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭൂരിഭാഗം പെരുമാറ്റചട്ട ലംഘനങ്ങളിലും താക്കീതു നല്‍കി വിട്ടയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിങ്കളാഴ്ച മൂന്നാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതെന്നതും ചട്ടലംഘനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു.



English Summary : Allegations against Pinarayi Vijayan that he violated code of conduct by announcing free vaccine for all