‘6–8 മാസത്തിനുള്ളിൽ 60 കോടി ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകാൻ ഇന്ത്യ സജ്ജം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ അടുത്ത 6–8 മാസത്തിനുള്ളിൽ 60 കോടി ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീൻ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കു നൽകാനൊരുങ്ങി രാജ്യം. പരമ്പരാഗത ശീതീകരണ ശൃംഖലകൾ (കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്) വഴി വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു നിലവിലെ വിപുലമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാനാണു തീരുമാനം. 2 മുതൽ 8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള താപനിലയിൽ ശീതീകരണ ശൃംഖലാ സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു വാക്സീൻ വിദഗ്ധ സമിതി തലവൻ വി.കെ.പോൾ പറഞ്ഞു.

‘സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഭാരത് ബയോടെക്, സൈഡസ് കാഡില, റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക് എന്നിവരുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള വാക്സീനുകൾക്കു സാധാരണ ശീതീകരണ ശൃംഖല മതിയാകും. ഈ വാക്‌സീനുകൾക്കു പ്രശ്‌നമൊന്നും കാണുന്നില്ല’– റോയിട്ടേഴ്‌സിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വി.കെ.പോൾ പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സീൻ നിർമാതാക്കളായ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിനകം തന്നെ അസ്ട്രാസെനക്കയുടെ കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ വൻതോതിൽ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.



ഭാരത് ബയോടെക്, സൈഡസ് കാഡില എന്നിവർ സ്വന്തമായി വാക്സീൻ വികസിപ്പിച്ചു പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം, ഇന്ത്യൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി ഹെറ്റിറോ, റഷ്യയുമായി പ്രതിവർഷം 100 ദശലക്ഷം ഡോസ് സ്പുട്‌നിക് വാക്സീൻ നിർമിക്കാൻ കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വാക്സീനുകളുടെ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനായി റെഗുലേറ്ററിൽനിന്ന് ഉടനെ പ്രാഥമിക അനുമതികൾ കിട്ടുമെന്നാണു സർക്കാരും വിദഗ്ധ സമിതിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



ഞങ്ങൾ തയാറായി ഇരിക്കുന്നതിനാൽ എത്രയും നേരത്തെ വാക്സീന് അനുമതി കിട്ടുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നു വി.കെ.പോൾ പ്രതികരിച്ചു. ഏതു വാക്സീൻ വാങ്ങണം, വിലനിലവാരം എന്നിവയെക്കുറിച്ചു ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ്, അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ ആയിട്ടില്ല. സർക്കാർ ന്യായമായ വില നൽകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഫൈസർ, അസ്ട്രാസെനക്ക, ഭാരത് ബയോടെക് എന്നിവരാണ് അട‌ിയന്തരാനുമതിക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത്.



English Summary: India Readies for 60 C Covid-19 Vaccine Shots in 6-8 Months; to Use Standard Cold Storage: Govt Expert