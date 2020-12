കൊണ്ടോട്ടി∙ മലപ്പുറത്ത് വോട്ടിന് പണം നൽകി സ്ഥാനാർഥികൾ. മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയിലും നിലമ്പൂരിലുമാണ് വോട്ടർമാർക്ക് പണം വിതരണം ചെയ്തത്. കൊണ്ടോട്ടി 28–ാം വാർഡിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി താജുദീനും നിലമ്പൂർ ഇരുപത്തേഴാം ഡിവിഷനിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഫിറോസ് ഖാനെതിരെയുമാണ് ആരോപണം.

താജുദീൻ പണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ എൽഡിഎഫ് പുറത്തുവിട്ടു. വോട്ടുചോദിച്ചെത്തിയ ഫിറോസ് ഖാൻ 1,500 രൂപ നിർബന്ധിച്ച് നൽകിയെന്ന് വോട്ടറായ ശകുന്തള പറഞ്ഞു.

English Summary: Candidates gave money to the voters In Malappuram