‘ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കും, പിരിഞ്ഞാൽ പീഡനത്തിന് പരാതി; ‘സിനിമ പ്രണയ’ കെണിയിൽ വീഴരുത്’

ഭോപാൽ ∙ സമ്മതത്തോടെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ അസ്വാരസ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണു പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന വിവാദ പരാമർശവുമായി ഛത്തീസ്ഗഡ് വനിത കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ കിരൺമയീ നായക്. വലിയൊരു ശതമാനം പീഡനക്കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന യാഥാർഥ്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണു പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടു വരുന്നവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാട് വനിതാ കമ്മിഷൻ സ്വീകരിച്ചതെന്നാണു വിമർശനം.

‘വിവാഹിതനായ പുരുഷൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബന്ധത്തിനു പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ പുരുഷൻ കള്ളം പറയുകയാണോ, അതിജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയല്ലാത്ത കേസുകളിലാണ് ഇരുവരും, കൂടുതലും സ്ത്രീകൾ, പൊലീസിനെ സമീപിക്കുന്നത്. മിക്ക കേസുകളിലും പെൺകുട്ടികൾക്കു സമ്മതത്തോടെയുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്നു കാണാം. ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കുകയും വേർപിരിയലിനുശേഷം ബലാത്സംഗത്തിന് എഫ്‌ഐആർ ഫയൽ ചെയ്യുകയുമാണ്’– കിരൺമയീ പറഞ്ഞു.



സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ബിലാസ്പുരിൽ നടന്ന പൊതു ഹിയറിങ്ങിനിടെ ഉയർന്ന ചോദ്യത്തിനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു വനിത കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ. സാധ്യമായ രീതിയിൽ പരമാവധി ഗാർഹിക തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണു കമ്മിഷൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ശകാരിക്കുകയും അവരെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു തരത്തിൽ കൗൺസലിങ്ങാണിത്.



നിങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളാണെങ്കിൽ, ‘സിനിമാപ്രണയം’ പോലുള്ള കെണിയിൽ വീഴരുത് എന്നാണു അഭ്യർഥിക്കാനുള്ളത്. കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. 18–ാം വയസ്സിൽത്തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടെന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പ്രവണതയാണ്. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം, ദമ്പതികൾക്കു കുട്ടികളായാൽ ഇരുകൂട്ടർക്കും അതിജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്– അവർ പറഞ്ഞു.



