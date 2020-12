പാലാ∙ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് മാണി സി. കാപ്പൻ. എന്‍സിപി നേരിട്ടത് കടുത്ത അവഗണനയെന്ന് അദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പാലാ മണ്ഡലം പിടിച്ച എൻസിപിക്ക് നഗരസഭയിൽ നൽകിയത് ഒരു സീറ്റു മാത്രമണ്. വ്യക്തിപരമായ പ്രതിഷേധവും മുന്നണി പ്രതിഷേധവും ഇടതു മുന്നണിയെ അറിയിക്കുമെന്നും അദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Tension builds up in LDF over seat allocation