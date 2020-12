നിരാഹാര സമരവും ട്രാക്ടർ റാലിയും; സമരം ശക്തമാക്കാൻ കർഷകർ

ന്യൂഡൽഹി∙ കാർഷിക നിയമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാഴ്ചയിലേറെയായി തുടരുന്ന പ്രക്ഷോഭം കടുപ്പിക്കാൻ കർഷകർ. എല്ലാ കർഷക യൂണിയൻ നേതാക്കളും ഡിസംബർ 14ന് സിഘു അതിർത്തിയിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്തുമെന്ന് സംയുക്ത കിസാൻ ആന്തോളൻ നേതാവ് കമൽപ്രീത് സിങ് പന്നു അറിയിച്ചു. രാവിലെ എട്ടു മുതൽ വൈകിട്ട് അ‍ഞ്ച് വരെയാണ് നിരാഹാര സമരം.

ഞായറാഴ്ച ഡൽഹി– ജയ്പുർ ഹൈവേയിൽ ട്രാക്ടർ റാലി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും കർഷകർ അറിയിച്ചു. രാവിലെ പതിനൊന്നിന് രാജസ്ഥാനിലെ ഷാജഹാൻപുരിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന റാലി ജയ്പുർ– ഡൽഹി പ്രധാന പാത ഉപരോധിക്കുമെന്നും പന്നു അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ദേശീയ തലത്തിൽ കർഷകർ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധവും സംഘടിപ്പിക്കും.

‘സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തയാറാണ്. എന്നാൽ ആദ്യം നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഡിസംബർ 14ന് എല്ലാ കർഷക യൂണിയൻ നേതാക്കളും സിംഘു അതിർത്തയിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്തും. സർക്കാർ ഈ മൂന്ന് കർഷക ബില്ലുകളും പിന്‍വലിച്ചേ മതിയാകൂ, യാതൊരു ഭേദഗതിയും അംഗീകരിക്കില്ല. സർക്കാരിന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം, എന്നാൽ അത് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല’– അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് ധാരാളം പേർ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ എത്തിച്ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവാദ കർഷക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ വിവിധ കർഷക സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന സമരം 17ാം ദിനവും തുടരുമ്പോൾ പുതിയ സമരരീതികൾ ആസുത്രണം ചെയ്യുകയാണ് കർഷകർ.

English Summary :Farmers’ leaders to go on hunger strike on Dec 14 at Delhi’s Singhu border, says union member