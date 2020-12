ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവാദ കർഷക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന കർഷകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ഉപവസിക്കുമെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ. ഉപവാസ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോടും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.



‘കാർഷിക നിയമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ എഎപി പ്രവർത്തകരും രാജ്യത്ത് ഉടനീളമുള്ള ജനങ്ങളും തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ദിവസം ഉപവസിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു. ഞാനും ഒരു ദിവസം ഉപവാസം ആചരിക്കും. നമുക്ക് സ്വഗൃഹങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കർഷകർക്ക് പിന്തുണ നൽകാം. കർഷക സംഘങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്ന അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെന്ന് അവർക്കു പിന്തുണ നൽകാൻ എല്ലാവർക്കും ആകില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം’– കേജ്‍രിവാൾ പറഞ്ഞു.



സമരമുഖത്തുള്ള കർഷകരെ ദേശവിരുദ്ധരെന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെതിരെയും കേജ്‍രിവാൾ രംഗത്തുവന്നു. ‘കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കർഷകരെ ചില മന്ത്രിമാരും ബിജെപി നേതാക്കളും ദേശവിരുദ്ധർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. എനിക്ക് അവരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്: നിരവധി വിമുക്തഭടന്മാർ, കായികതാരങ്ങൾ, കലാകാരന്മാർ, ഡോക്ടർമാർ, അഭിഭാഷകർ, വ്യവസായികൾ എന്നിവരെല്ലാം പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്– അവരെല്ലാം ദേശവിരുദ്ധരാണോ? 2011 ൽ അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അഴിമതി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ കോണ്‍ഗ്രസും ഇതേ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബിജെപിയും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ’– കേജ്‍രിവാൾ പറ‍ഞ്ഞു.



ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും കർഷകർ മാത്രമാണ് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നാണ്. എന്നാൽ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ കർഷകരും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പുതിയ നിയമങ്ങൾ പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പ് നിയമവിധേയമാക്കുന്നു. അത് വിലക്കയറ്റത്തിലേക്കു നയിക്കും. അതിനാൽ സർക്കാർ അഹന്ത അവസാനിപ്പിച്ച് നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കേജ്‌രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



