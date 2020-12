‘അദ്ഭുതശിശു’വിനെ കടത്തി കല്യാണത്തിനെത്തിച്ച് ബിജെപി എംഎൽഎ

ബറേയ്‌ലി∙ അഭയകേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് അനുവാദമില്ലാതെ ബലംപ്രയോഗിച്ച് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയ ഉത്തർപ്രദേശ് ബിജെപി എംഎൽഎ രാജേഷ് മിശ്ര വിവാദത്തിൽ. യാതൊരു അനുവാദമോ അത്യാവശ്യ രേഖകളോ സമർപ്പിക്കാതെയാണ് ഇയാൾ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് വിവരം. മകന്റെ വിവാഹദിനത്തിൽ കുട്ടിയെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയ മിശ്ര അടുത്ത ദിവസം തന്നെ തിരികെ അഭയകേന്ദ്രത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന സംഭവം ശനിയാഴ്ചയോടെയാണ് അഭയകേന്ദ്രത്തിലെ അധികൃതർവഴി പുറത്തെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ, മരിച്ചെന്നു കരുതി കുഴിച്ചിട്ടതിനു ശേഷം ജീവന്റെ തുടിപ്പ് കണ്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന ‘അദ്ഭുത ശിശു’വിനെയാണ് ബിജെപി എംഎൽഎ രേഖകളൊന്നുമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോയത്.

‘കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ബിജെപി എംഎൽഎ രാജ്ഷേ മിശ്ര വന്ന് യാതൊരു രേഖകളുമില്ലാതെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ വിവാഹത്തിനു കൊണ്ടുപോയി യാതൊരു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ ഫോട്ടോകൾ എടുത്തതിനുശേഷം തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് വിടുകയും ചെയ്തു.

ഇങ്ങനെ കുട്ടകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആർക്കും അനുവാദമില്ല. സെൻട്രൽ അഡോപ്ഷൻ റിസോഴ്സ് അതോറിറ്റിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മാതാപിതാക്കൾക്കു മാത്രമേ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാനാകൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം സ്വാധീനം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് മറുത്ത് ഒരു വാക്കു പറയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.’– അഭയകേന്ദ്രത്തിന്റെ സൂപ്രണ്ടന്റ് പ്രിംറോസ് എഡ്മണ്ട് വാർത്താ ഏജൻസിയോടു പറഞ്ഞു.



എന്നാൽ തനിക്ക് ആ കുട്ടിയോട് കരുതൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നാണ് എംഎൽഎ പറഞ്ഞത്. ‘ഞാൻ എപ്പോഴും ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഉത്‌കണ്‌ഠാകുലനാണ്. അന്ന് അവൾ സുഖമില്ലാതെയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവൾക്ക് അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചെന്ന് എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു. ഞാൻ എന്റെ മകന്റെ വിവാഹത്തിനിടയിൽ ഒരു 20–25 ആളുകളുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തി. അവൾക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ വാങ്ങി നൽകിയതിനുശേഷം തിരികെ വന്നു.’ – മിശ്ര പറഞ്ഞു.



വിവാഹവേളയിൽ മാസ്കില്ലാതെ എംഎൽഎയും കുട്ടിയും നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. താൻ ദത്തെടുത്ത മകളാണെന്നാണ് വിവാഹത്തിനു വന്നവരോട് എംഎൽഎ പറഞ്ഞതെന്നാണ് വിവരം. നേരത്തെ ഇത് തന്റെ മകളാണന്നും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ‘സീത’യെന്ന പേരു നൽകി വളർത്തുമെന്നും സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ എംഎൽഎ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ നിയമപരമായി എംഎൽഎ കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.



കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും കൈമാറാനാകില്ലെന്നും അതിനു കൃത്യമായ നിയമാവലികൾ ഉണ്ടെന്നുമാണ് സംഭവത്തെ കുറിച്ച് യുപിയിലെ കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞത്. കുട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അഭയകേന്ദ്രത്തിനാണെന്നും അവർക്കു വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും സംഭവത്തിൽ ദേശീയ ശിശു സംരക്ഷണ കമ്മിഷന് പരാതി നൽകുമെന്നും സംസ്ഥാന കമ്മിഷൻ ചെയർപേഴ്സൻ അറിയിച്ചു.



പപ്പു ബാർടൗൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാകേഷ് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ 22 കേസുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദലിത് യുവാവിനെ വിവാഹം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് തന്നെ പിതാവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് കാട്ടി മിശ്രയുടെ മകൾ സാക്ഷി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ‌് ചെയ്ത വിഡിയോ ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു.



