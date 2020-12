കൊല്ലത്ത് 8 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച 91 വയസ്സുകാരൻ റിമാൻഡിൽ

കൊല്ലം∙ കൊട്ടിയത്ത് 8 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച 91 വയസ്സുകാരനെ പോക്സോ നിയമ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. മുഖത്തല കിഴവൂർ സ്വദേശി കാസിംകുഞ്ഞ് (91) ആണ് റിമാൻഡിലായത്. വയോധികന്റെ വീടിനു സമീപം ട്യൂഷൻ പഠിക്കാൻ വന്ന കുട്ടിയെയാണ് ഇയാൾ സൗഹൃദം നടിച്ചു പീഡിപ്പിച്ചത്.

കുട്ടിയുടെ മാതാവ് ജില്ലയ്ക്കു പുറത്താണ് താമസം. അടുത്തിടെ കുട്ടി മാതാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കടുത്ത പനിയും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചികിത്സിച്ചപ്പോഴാണു പീഡന വിവരം പുറത്തു വന്നത്. ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർ ഇടപെട്ട് പ്രതിക്കെതിരെ നിയമ നടപടിയെടുക്കാൻ പൊലീസിനോടു നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

