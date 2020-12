‘എല്ലാം 10 രൂപ നോട്ടിന്റെ കോഡ് വഴി’: റെയിൽവേ കോഴ കേസിൽ ‘ബോളിവുഡ് രീതി’

ന്യൂഡൽഹി∙ 2013ലെ റെയിൽവേ കോഴ കേസിലെ പ്രതികൾ ബോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ രീതിയിലാണ് പണം കൈമാറിയതെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്(ഇഡി). പണം കൊടുക്കുന്നയാൾ ഒരു പത്തു രൂപ നോട്ടിന്റെ കോഡ് നമ്പർ പറയും. ഇത് പണം വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുടെ കൈവശമുള്ള പത്തു രൂപ നോട്ടിലെ നമ്പറുമായി ഒത്തുനോക്കിയശേഷമാണ് കൈമാറ്റം നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് ഇഡി ഈ വർഷമാദ്യം പ്രത്യേക കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസാണ് ഇക്കാര്യം ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടത്. 2013ൽ കേന്ദ്രറെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പവൻകുമാർ ബൻസലിന്റെ അനന്തരവൻ വിജയ് സിംഗ്ല, വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ മുൻ ജനറൽ മാനേജർ മഹേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. ജനറൽ മാനേജർ ആയിരുന്ന മഹേഷ് കുമാറിനെ ബോർഡിലെ സ്‌റ്റാഫ് മെംബർ ആയി ഉയർത്തിയെങ്കിലും അതിൽ അദ്ദേഹം സന്തുഷ്‌ടനായിരുന്നില്ല.

കൂടുതൽ ലാഭകരമായ ഇലക്‌ട്രിക്കൽ മെംബർ സ്‌ഥാനം നൽകണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. വിജയ് സിംഗ്ല ഇതിന് 10 കോടി രൂപ കോഴ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആദ്യഗഡുവായി 90 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങുമ്പോഴാണ് സിംഗ്ല അറസ്‌റ്റിലായത്. പിന്നീട് ബൻസലിനു മന്ത്രിക്കസേര നഷ്‌ടമായി. ഇതിൽ സിബിഐ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ച സുഭാഷ് ഭാരതിയ, മഹാവീർ പ്രസാദ് പരീക്ക് തുടങ്ങിയവരുടെ മൊഴിപ്രകാരം പത്തുരൂപ നോട്ട് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. 2017, 2018 വർഷങ്ങളിലാണ് ഇവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

നിരവധി ഇടനിലക്കാർ വഴിയായിരുന്നു ഇടപാട് നടത്തിയത്. ‘2013 മേയ് 2ന് സുഭാഷ് ഭാരതിയയെ വിളിച്ച് ഡൽഹിയിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ പണമായി ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുക കൈമാറേണ്ട വ്യക്തിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ നൽകുകയും ചെയ്തു. സുഭാഷ്, ഡൽഹിയിലുള്ള മഹാവീർ പ്രസാദ് പരീക്കിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും 50 ലക്ഷം രൂപ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.’ – ഇഡി കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു. പിന്നാലെ സുഭാഷ് ഒരു പത്തു രൂപ നോട്ടിന്റെ കോഡ് നമ്പറും പണം കൈമാറേണ്ട വ്യക്തിയുടെ ഫോൺ നമ്പറും പരീക്കിനു നൽകി.

രാഹുൽ യാദവ് എന്നയാളുടെ നമ്പറാണ് സുഭാഷ് നൽകിയിരുന്നതെന്ന് പരീക്കിന്റെ മൊഴിൽ പറയുന്നു. പരീക്ക്, ലിഖ റാം എന്നയാളുടെ കൈവശമാണ് രാഹുലിന് പണം കൊടുത്തുവിട്ടത്. പരീക്ക് തന്നയച്ച പത്ത് രൂപ നോട്ടിന്റെ കോഡ് നമ്പർ സ്ഥിരീകരിച്ചാണ് പണം കൈമാറിയതെന്നും ലിഖ റാം പറഞ്ഞു.

വിജയ് സിംഗ്ലയും മഹേഷ് കുമാറും അടക്കും പത്ത് പേരാണ് ഇഡി സർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലെ പ്രതികൾ. ഇവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടണമെന്നും ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ പവൻകുമാർ ബൻസലിനെ നിരവധി മണിക്കൂർ ഇഡി ചോദ്യംചെയ്തിരുന്നു. സിംഗ്ലയുടെ കയ്യിൽനിന്ന് സിബിഐ 90 ലക്ഷം രൂപ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

English Summary: Railway bribery scam plot inspired by Bollywood, Rs 10 note number used as code for payment