ദേശീയ പാത തുറക്കുന്നതിൽ തർക്കം; കർഷക സംഘടനയിൽ വിള്ളൽ, രാജി

ന്യൂഡൽഹി∙ നോയിഡ–ഡൽഹി ദേശീയ പാത തുറക്കുന്നതിൽ കർഷക സംഘടന നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പ്. ചില്ല അതിർത്തിയിലെ ദേശീയ പാത തുറക്കുന്നതിലാണ് ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയന്റെ യുപി വിഭാഗം എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കർഷക സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രധാന സംഘടനകളിൽ ഒന്നാണ് ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ.



കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമാവുകയും രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കു വരുന്ന കർഷകരെ തടയാൻ ഡൽഹി-ജയ്പുർ അതിർത്തി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നോയിഡയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ദേശീയപാത മാത്രമാണ് തുറന്നത്.



കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസമായി അടഞ്ഞുകിടന്ന ദേശീയ പാത സംഘടനയുടെ അധ്യക്ഷനായ താക്കൂർ ഭാനു പ്രതാപ് സിങ്ങാണ് തുറന്നത്. കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങുമായി ശനിയാഴ്ച നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് അതിർത്തി തുറന്നത്.



എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 12 ദിവസമായി റോഡിൽ ഇരുന്ന് പ്രതിഷേധം നയിക്കുന്ന ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയന്റെ ഉത്തർപ്രദേശ് യൂണിറ്റ് ചീഫ് യോഗേഷ് പ്രതാപാണ് ഈ തീരുമാനത്തോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടു വന്നത്. അതിർത്തി തുറക്കുന്നതിനെ എതിർത്ത യോഗേഷ് മരണം വരെ അവിടെ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.



ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയന്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചിംഹേന്ദ്ര സിങ് ചൗറോലിയും ദേശീയ വക്താവ് സതീഷ് ചൗധരിയും അതിർത്തി തുറക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജിവച്ചു. കർഷകരെ ഭാനു പ്രതാപ് സിങ് ഒറ്റുകൊടുത്തെന്നാണ് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നത്. കർഷക സമരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ നിന്നിരുന്ന സംഘടനയാണ് ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവാദ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച ഇവർ കേന്ദ്ര മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങുമായും ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

English Summary :Rift Within Farmers' Group Over Decision To Open Highway To Delhi