ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ വിവാദമായ കർഷക നിയമങ്ങൾ കർഷകർക്കെതിരാണെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. പുതിയ നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. കുത്തകകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവുക. കർഷകർക്ക് പിന്തുണയറിയിച്ച് നിരാഹാരം നടത്തുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന.



വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്കാണ് കർഷക നിയമങ്ങൾ നയിക്കുക. കർഷക നിയമങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുന്നത് നിർത്തണം. ഇവ കർഷകർക്ക് എതിരാണെന്നതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാര്‍ക്കും എതിരാണ്.

സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ജയിലുകളാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എതിർത്തു. കർഷകരുടെ സേവാദാർ എന്ന പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ അത് ബിജെപിയെ ചൊടിപ്പിച്ചു. കർഷകർക്കു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാര്‍ ശ്രമിച്ചു. ആം ആദ്മി കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്ന പാർട്ടിയാണെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: Agri laws are ‘anti-farmer’, will lead to immense inflation: Arvind Kejriwal