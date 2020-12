ന്യൂഡൽഹി ∙ ജിമെയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഗൂഗിളിന്റെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ലെന്നു പരാതി. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മുതൽ ലോകത്തിന്റെ പല കോണുകളിലുള്ളവർക്കും ഗൂഗിൾ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ഓഫ്‍ലൈനാണു കാണിക്കുന്നത്. വിഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ യുട്യൂബ്, ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കുൾപ്പെടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം വന്നിട്ടില്ല.

English Summary: Gmail, Other Google Services Down Worldwide, Users Say They Can't Log In