ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റാകുമോ? സൗജന്യ സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലാതാകുന്നു; നയം മാറ്റി ഗൂഗിൾ

ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു മെസേജ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഗൂഗിൾ സൗജന്യ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് പോളിസിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു അത്. വായിക്കാതെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടേക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല, വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ട നയംമാറ്റമാണത്. ടെക്‌ലോകത്ത് അത്രയേറെ ചർച്ചയാകുന്നതാണ് 2021 ജൂൺ 1 മുതൽ ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവരാനിരിക്കുന്ന ഈ മാറ്റം.

നിർജീവമായ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും സൗജന്യ സ്റ്റോറേജിനു പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതും കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജിന് പണം നൽകുകയെന്നതും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ മാറ്റം. ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം വൻതോതിൽ വർധിച്ച ഇക്കാലത്ത് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് വിപണിയിൽ ലാഭം കൊയ്യാനുള്ള ഗൂഗിളിന്റെ നീക്കമാണിതെന്നും കരുതുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ സ്റ്റോറേജ് അലക്ഷ്യമായി ഉപയോഗിക്കാതെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ആവശ്യക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തലാണ് നയംമാറ്റത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് ഗൂഗിളിന്റെ പക്ഷം.

എന്താണ് പഴയ നയത്തിൽനിന്നുള്ള മാറ്റം?

ഗൂഗിളില്‍ പുതുതായി അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഉപയോക്താവിന് 15 ജിബി ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കമ്പനി സൗജന്യമായി നൽകിയിരുന്നു. ഒരു ശരാശരി ഉപയോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതു വർഷങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്റ്റോറേജാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആപ്പിൾ പോലുള്ള മറ്റു ഭീമൻ കമ്പനികള്‍ നൽകുന്നതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഈ സ്റ്റോറേജ് വളരെ വലുതായിരുന്നു. ഉപയോക്താവിന്റെ ജിമെയിൽ, ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് എന്നിവയിൽ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും ഡോക്യുമെന്റുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കാനാണ് ഈ 15 ജിബി. ഗൂഗിൾ ഡോക്സ്, ഫോംസ്, ഷീറ്റ്സ്, ഡ്രോയിങ്സ്, സ്‌ലൈഡ്സ്, ജാംബോർഡ് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സേവനങ്ങളാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി സേർച്ച് എൻജിൻ ഭീമന്‍ പല കാലങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇവയിലെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഫയലുകൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്കു മാറ്റാനാകും. ഇവയെല്ലാം 15 ജിബി സൗജന്യ സ്റ്റോറേജിലേക്കായിരുന്നു പോയിരുന്നത്.

പുതിയ നയം മാറ്റവും ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസും

ഫയൽ ചിത്രം: Johannes EISELE / AFP

എത്രവേണമെങ്കിലും ഫോട്ടോകൾ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി 2015 മേയിലാണ് ‘ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ്’ സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത്. 15 ജിബി സൗജന്യ സ്റ്റോറേജ് പരിധിയിൽ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നുമില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ ഉയർന്ന ക്വാളിറ്റി വിഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും അൺലിമിറ്റഡായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് അവസരവുമൊരുക്കി. ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ കംപ്രസ് ചെയ്തായിരുന്നു വിഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും ഫോട്ടോസ് ആപ്പിൽ അൺലിമിറ്റഡായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. നിലവിൽ പല മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും നേരിട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലേക്കാണു സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സ്റ്റോറേജ് അൺലിമിറ്റഡായതിനാൽതന്നെ ഫോണിലെത്തുന്ന സകല ‘ഡിജിറ്റൽ ചപ്പുചവറുകളും’ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തവും ഗൂഗിള്‍ ഫോട്ടോസിന്റെ തലയിലായി!

എന്നാൽ 2021 ജൂൺ 1 മുതൽ ഇതിനു മാറ്റം വരികയാണ്. അനാവശ്യ ഫോട്ടോകളും വിഡിയോകളുമായി ഇനി ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിന്റെ ഏഴയലത്തേക്കു വരേണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി നിർദേശം. ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ ജൂൺ 1 മുതൽ അൺലിമിറ്റഡ് സൗജന്യ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇല്ല. ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന 15 ജിബി സൗജന്യ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിലേക്കായിരിക്കും ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകളും ജൂൺ ഒന്നിനു ശേഷം പോവുക. എത്രവേണമെങ്കിലും ഫോട്ടോകളും വിഡിയോകളും ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ആപ്പിൽ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന രീതിക്ക് ഔദ്യോഗികമായിത്തന്നെ അന്ത്യം കുറിക്കുകയാണ്. ഗൂഗിള്‍ ഫോട്ടോസിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കില്ല ഈ സൗജന്യ 15 ജിബി ഇടം. ജിമെയിലിലെയും ഗൂഗിള്‍ ഡ്രൈവിലെയുമെല്ലാം ഫയലുകൾ ഈ സൗജന്യ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിൽ ഒതുക്കേണ്ടി വരും.

എന്തുകൊണ്ട് സൗജന്യം വെട്ടിക്കുറച്ചു?

100 കോടിയിലേറെ ഉപയോക്താക്കളാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ഓരോ സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ളത്. അവർക്കെല്ലാം സൗജന്യമായി ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് നൽകുകയെന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രായോഗികമല്ലെന്നാണ് ഗൂഗിളിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ലോക്‌ഡൗണിനു പിന്നാലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം കൂടിയതോടെ വൻതോതിലാണ് ഡേറ്റ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതും. അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും വേണ്ടിവരുന്നു. ജിമെയിൽ, ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ്, ഗൂഗിള്‍ ഫോട്ടോസ് എന്നിവയിലേക്കു മാത്രം പ്രതിദിനം 43 ലക്ഷം ജിബി കണ്ടന്റാണ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നും ഗൂഗിൾ പറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യഥാർഥ ആവശ്യക്കാർക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ സ്റ്റോറേജ് സേവനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

സൗജന്യ സ്റ്റോറേജ് അവസാനിച്ചാല്‍?

ഫയൽ ചിത്രം: Fabrice COFFRINI / AFP

സൗജന്യ 15 ജിബി അവസാനിച്ചാൽ പണം നൽകി അധിക സ്റ്റോറേജ് വാങ്ങുകയെന്നതാണ് ഉപയോക്താവിനു മുന്നിലുള്ള വഴി. അതിനുമുണ്ട് ഗൂഗിളിനൊരു പ്രോഗ്രാം– ഗൂഗിൾ വൺ. ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കളെ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം കൂടിയാണ് സൗജന്യ സ്റ്റോറേജ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഗൂഗിൾ നടത്തുന്നത്. ഗൂഗിൾ വൺ പദ്ധതി പ്രകാരം മാസം 130 രൂപയ്ക്ക് 100 ജിബി ലഭ്യമാക്കും. മാസം 210 രൂപ നൽകിയാൽ 200 ജിബി സ്റ്റോറേജും ലഭിക്കും. 6500 രൂപയ്ക്ക് മാസം 20 ടിബി സ്പേസ് നൽകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പാക്കേജുകളും ഗൂഗിളിന്റെ പക്കലുണ്ട്. നിലവിൽ ഗൂഗിൾ വൺ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരെ നയം മാറ്റം ബാധിക്കില്ലെന്നർഥം.

ഗൂഗിള്‍ പിക്സൽ 1–5 സീരീസ് ഫോണുകളുടെ ഉപയോക്താക്കളെയും പുതിയ നയം ബാധിക്കില്ല. അവയിലെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ആപ്പിൽ ജൂൺ ഒന്നിനു ശേഷവും ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും ഉയർന്ന ക്വാളിറ്റിയിൽ അൺലിമിറ്റഡായി സേവ് ചെയ്യാം. ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോക്താക്കളെയും പുതിയ നയംമാറ്റം കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്നും ഗൂഗിൾ പറയുന്നു. അടുത്ത മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് സൗജന്യ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളത്ര ഫയലുകളേ 80% വരുന്ന ഉപയോക്താക്കളും സൃഷ്ടിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന 20% പേർ മാത്രമേ അതിവേഗം 15 ജിബി എന്ന സൗജന്യ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ചു തീര്‍ക്കുന്നുള്ളൂ.

ഉപയോക്താവിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

ഫയൽ ചിത്രം: LLUIS GENE / AFP

ഏതു ഡിവൈസ് നോക്കിയാലും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എടുക്കുന്നത് വിഡിയോകളും ഫോട്ടോകളുമാണ്. വാട്‌സാപ് ഇമേജുകളുടെ ഓട്ടോഡൗൺലോഡ് കൂടിയാകുന്നതോടെ പല ഫോണുകളിലും അതിവേഗമാണ് സ്പേസ് തീരുന്നത്. അതിനുള്ള ഏക പരിഹാരം ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളുമെല്ലാം ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് പോലുള്ള ആപ്പുകളിലേക്കു മാറ്റുകയെന്നതാണ്. എന്നാൽ 15 ജിബി എന്ന പരിധി വരുന്നതോടെ ആ സൗകര്യവും തീരും. മറ്റ് പല ആപ്പുകളും ഫോട്ടോകൾ സേവ് ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഗൂഗിളിന്റെയത്ര വരില്ല എന്നതാണു സത്യം. 15 ജിബിയിൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഗൂഗിൾ വൺ പോലുള്ള സേവനങ്ങളെടുത്ത്, സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വാങ്ങേണ്ടി വരും.

നിലവിൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. ജൂൺ 1 വരെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലെ അൺലിമിറ്റഡ് സേവനം ഗൂഗിൾ തുടരുന്നുണ്ട്. അതുവരെ സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ട വിഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇല്ല. ഫയലുകളെല്ലാം ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. എന്നാൽ 2021 മേയ് 31നു ശേഷം ഓരോ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിനും 15 ജിബി ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്‌പേസ് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സൗജന്യ 15 ജിബിയിൽ അതുവരെ സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾക്കും ഡോക്യുമെന്റുകൾക്കുമൊന്നും കുഴപ്പം സംഭവിക്കില്ല, എല്ലാം ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിൽ ഭദ്രം. ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ എല്ലാം വീണ്ടും ഒന്നിൽനിന്നു തുടങ്ങുമെന്നു മാത്രം. ഒന്നിൽനിന്ന് 15 ജിബിയിൽ എത്തുമ്പോൾ സൗജന്യം തീരുകയും ചെയ്യും.

ജിമെയിൽ ഡിലീറ്റാകുമോ?

സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആവശ്യക്കാർക്ക് കൃത്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണു പുതിയ നയമെന്നാണ് ഗൂഗിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പലരും ‘ക്രിയേറ്റ്’ ചെയ്തതിനു ശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തതിനാൽ ഒട്ടേറെ സൗജന്യ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ കിടപ്പുണ്ട്. വെറുതെ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട്, അത് കൃഷി ചെയ്യാനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ നൽകാതെ തരിശിടുന്നതിന് സമാനമാണ് ഡിജിറ്റല്‍ ലോകത്ത് സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിക്കാതെയിടുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, രണ്ടു വർഷമായി നിർജീവമായി, ‘ആളും അനക്കവുമില്ലാതെ’ കിടക്കുന്ന ജിമെയിൽ, ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ്, ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് (ഗൂഗിൾ ഡോക്സ്, ഫോംസ്, ഷീറ്റ്സ്, ഡ്രോയിങ്സ്, സ്‌ലൈഡ്സ്, ജാംബോർഡ് ഫയലുകൾ ഉൾപ്പെടെ) അക്കൗണ്ടുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു വർഷമായി 15 ജിബി സൗജന്യ ക്വാട്ട തികഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ‘അനക്കമില്ലാത്ത’ അക്കൗണ്ടുകളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.

ഫയൽ ചിത്രം: Johannes EISELE / AFP

എന്നാൽ ഇത് ഒറ്റയടിക്കുണ്ടാവില്ല. യൂസർക്കു പല തവണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, ഡേറ്റ ബാക്കപ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം അനുവദിച്ചു മാത്രമേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഫോണിലും മറ്റും പണ്ട് തയാറാക്കിയ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാതെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തിടെ നയംമാറ്റത്തിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ വന്നതിന്റെ കാരണവും അതാണ്. സ്റ്റോറേജ് ക്വാട്ട തികഞ്ഞ അക്കൗണ്ടുകളിൽ അനാവശ്യ ഫയലുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് സ്പേസുണ്ടാക്കാനുള്ള സമയവും ഗൂഗിൾ അനുവദിക്കും. വർഷങ്ങളായി കയറാതെ കിടക്കുന്ന ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ചുമ്മാതൊന്നു കയറി തിരിച്ചിറങ്ങിയാൽത്തന്നെ ഈ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരമായി. മൊബൈൽ, വെബ് ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയാൽ മതി, ഡിലീറ്റ് ആകില്ല. ഗൂഗിൾ വൺ ഉപയോക്‌താക്കൾ കൃത്യമായി പേയ്മെന്റ് നടത്തുകയും അങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ ‘ആക്ടിവായി’ കണക്കാക്കും. പഴയ ഫോട്ടോകളും വിഡിയോകളുമെല്ലാം ഒഴിവാക്കി സ്പേസ് ഫ്രീയാക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഗൂഗിൾ വണിന്റെ മൊബൈൽ–വെബ് വേർഷനുകളിലുണ്ട്.

ഉപയോക്താക്കളെ വഴിയാധാരമാക്കില്ല!

ജൂൺ 1 മുതൽ ഗൂഗിള്‍ ഫോട്ടോസിൽ ഒരു പുതിയ ഫീച്ചറും ഗൂഗിൾ അവതരിപ്പിക്കും. ഇതുപയോഗിച്ച് ഏതെല്ലാം വിഡിയോ–ഫോട്ടോ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർണയിക്കാം. ചിത്രം കൃത്യമായി പതിയാത്തതോ, ഇരുൾ നിറഞ്ഞതോ, അവ്യക്തമായതോ ആയ വിഡിയോ–ഫോട്ടോ ഫയലുകൾ കണ്ടെത്തി അവ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. നിലവില്‍ ഈ സൗകര്യം മറ്റ് ആപ്പുകളിലൂടെ മിക്ക മൊബൈലുകളിലും ലഭ്യമാണ്. സൗജന്യമായി നൽകുന്ന 15 ജിബി സ്റ്റോറിലേക്ക് കണ്ണില്‍ക്കണ്ടതെല്ലാം കൊണ്ടുചെന്നിടാതെ കൃത്യമായി സ്പേസ് ‘മാനേജ്’ ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ. സൗജന്യ സ്റ്റോറേജ് അവസാനിക്കാറാകുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളിലൂടെ അക്കാര്യം ഓർമപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യപടി. ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എപ്പോഴെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ വിഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും ബാക്കപ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഇങ്ങനെ പോയാൽ 15 ജിബി സൗജന്യ സ്റ്റോറേജ് എന്നു തീരുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടിയെടുക്കാനും ഗൂഗിൾ ജൂൺ 1 മുതൽ സഹായിക്കും. അതിനുള്ള ‘എസ്റ്റിമേറ്റ്’ സംവിധാനവും ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലുണ്ടാകും.

English Summary: Google’s New Big Storage Policy Change: Points all Gmail, Google Drive, Google Photos users should know