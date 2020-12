അടിപൊട്ടിയിട്ടും വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇടിച്ചുകയറി കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം; പോളിങ്ങിൽ മുന്നിൽ

തദ്ദേശ വോട്ടെടുപ്പ് മൂന്നാംഘട്ടത്തിന്റെ തലേന്ന്, അതായത് ഡിസംബർ 13ന്, കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടുമായിരുന്നു. ആദ്യ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലുമില്ലാത്ത വിധം പൊലീസിന് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടി വന്ന വോട്ടെടുപ്പ് കൂടിയാണു മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കടന്നുപോയത്. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ ജില്ലകൾ മലപ്പുറവും കോഴിക്കോടുമായിരുന്നു. ഇതൊന്നും പക്ഷേ വോട്ടെടുപ്പിനെ ബാധിച്ചില്ലെന്നാണു കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

രാത്രി 8.15 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നാലു ജില്ലകളിലായി ആകെ 78.64 ശതമാനമാണ് പോളിങ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ് നടന്നതാകട്ടെ കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തും. 14 ജില്ലകളിലെയും വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ 2020ലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആകെ പോളിങ് 76.18 ശതമാനമാണ്. 2015നേക്കാൾ 1.58 ശതമാനത്തിന്റെ മാത്രം കുറവ്. 77.76 ശതമാനമായിരുന്നു 2015ൽ പോളിങ്. ഇത്തവണ വയനാട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കോഴിക്കോടാണ്– 79%. ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് പത്തനംതിട്ടയിലാണ്– 69.72%.

മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ 354 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 6867 വാർഡുകളിലേക്കായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. 46,87,310 വനിതകളും 42,87,597 പുരുഷന്മാരും 86 ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർമാരും ഉൾപ്പെടെ 89.74 ലക്ഷം വോട്ടർമാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 71,906 കന്നി വോട്ടർമാർ. 70.27 ലക്ഷം പേര്‍ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തി. രാത്രി വൈകിയും പോളിങ് ബൂത്തുകൾക്കു മുന്നിൽ വനിതകളുടെ ഉൾപ്പെടെ നീണ്ട നിര പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലും ഏറ്റവും മികച്ച പോളിങ്ങും സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. 2015ലെ പോളിങ്ങുമായി ഇഞ്ചോടിഞ്ച് വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് നാലു ജില്ലകളിലുമുണ്ടായത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ആദ്യ രണ്ടു ഘട്ടത്തിലും കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ പല ജില്ലകളിലും പോളിങ്ങിൽ വൻ വ്യത്യാസമാണ് പ്രകടമായത്.

മലപ്പുറത്തെ 122 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 2512 വാർഡുകളിലേക്കായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമധികം വാർഡുകളുള്ള ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം. ഇത്തവണ ഏറ്റവുമധികം വോട്ടര്‍മാരും മലപ്പുറത്തായിരുന്നു–33.55 ലക്ഷം പേർ. ഇതിൽ 34,453 കന്നി വോട്ടർമാരും. നാലു ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കന്നി വോട്ടർമാരും മലപ്പുറത്തായിരുന്നു–34,453 പേർ. വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിലെ ഈ വർധന പോളിങ്ങിലും പ്രകടമായിരുന്നു. രാവിലെ എട്ടരയോടെ പോളിങ് 7.82% േരഖപ്പെടുത്തി. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിന് അത് 50% കടന്നു. നാലിന് 70 ശതമാനവും കടന്ന് 78.87ലാണ് അവസാനിച്ചത്. 2015ൽ 79.7% ആയിരുന്നു ജില്ലയിലെ പോളിങ്. ഇത്തവണ കുറവുണ്ടായത് 0.83% മാത്രം.

നാലു ജില്ലകളിൽ രാവിലെ എട്ടരയോടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കോഴിക്കോടാണ്–7.60%. എന്നാൽ മറ്റു മൂന്നു ജില്ലകളെയും കടത്തിവെട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ വോട്ടു ചെയ്തത് ജില്ലയിലാണ്– 79%. 2015ൽ 80.1% ആയിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടെ പോളിങ്. ഇത്തവണ കുറഞ്ഞത് 1.1% മാത്രം. 25.34 ലക്ഷം വോട്ടർമാരാണ് കോഴിക്കോട്ട് പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 18,692 പേർ പുതിയ വോട്ടർമാരായിരുന്നു. ആകെ 91 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 1761 വാർഡുകളിലേക്കായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. സ്ഥാനാർഥിയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ താത്തൂർ പൊയ്യിൽ 11–ാം വാർഡിലെ വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു.

93 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 1717 വാർഡുകളിലേക്കായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ വോട്ടെടുപ്പ്. സ്ഥാനാർഥി മരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ തില്ലങ്കേരിയിലെ ഏഴാം വാർഡിലെ വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിയിരുന്നു. ജില്ലയിൽ ആകെ വോട്ടർമാരായുണ്ടായിരുന്നത് 20.37 ലക്ഷം പേർ. അതിൽ 11,949 കന്നി വോട്ടർമാർ. രാവിലെ എട്ടരയോടെ പോളിങ് എട്ടു ശതമാനം കടന്ന ഒരേയൊരു ജില്ലയായിരുന്നു കണ്ണൂർ. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നോടെ അത് 50% കടന്നു. 78.57 ശതമാനത്തിൽ പോളിങ് അവസാനിച്ചെങ്കിലും മുന്നണികൾക്ക് കാര്യമായ ആശങ്കയില്ല. 2015ലെ കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പോളിങ്ങിലുണ്ടായ കുറവ് വളരെ നേർത്തതാണ്. 2015ൽ 78.9% പേർ വോട്ടു ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ കുറവ് 0.33% മാത്രം.

നാലു ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ടർമാർ കാസർകോടായിരുന്നു– 10.49 ലക്ഷം പേർ. പുതിയ വോട്ടർമാർ ഇവിടെ 6812 പേർ മാത്രം. എന്നാൽ പോളിങ്ങിൽ ജില്ല മുന്നിട്ടു നിന്നു. 2015നേക്കാൾ ഇത്തവണ പോളിങ്ങിൽ കുറവുണ്ടായത് 0.46% മാത്രം. 2015ൽ 77.6% ആയിരുന്നു പോളിങ്. ഇത്തവണ അത് 77.14%. ആകെ 48 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 877 വാർഡുകളിലേക്കായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്.

കേരളത്തിലെ ആറു കോർപറേഷനുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ് നടന്നത് കണ്ണൂരിലും കോഴിക്കോടുമാണ്. കണ്ണൂർ കോർപറേഷനിൽ 71.65% പേരാണ് വോട്ടു ചെയ്തത്. കോഴിക്കോട് 70.29% പേരും. എന്നാൽ 2015ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ട് കോർപറേഷനുകളിലും പോളിങ്ങിൽ ഇടിവ് സംഭവിച്ചത് മുന്നണികളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 2015ൽ കണ്ണൂരിൽ 74.75% ആയിരുന്നു പോളിങ്. ഇത്തവണ അതിലുണ്ടായത് 3.1 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ്. കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിൽ 2015ൽ 74.70% ആയിരുന്നു പോളിങ്. ഇത്തവണ അതിലുണ്ടായത് 4.41 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ്!

മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ണൂർ ആന്തൂരാണ്– 89.39%. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കണ്ണൂരിലെതന്നെ ഇരിട്ടിയും–84.36%. ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് കാസർകോട്–70.30%. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തിയത് മലപ്പുറം അരീക്കോടാണ്–83.34%. ഏറ്റവും കുറവ് കാസർകോട് ബ്ലോക്കിലും –72.13%. ഡിസംബർ 16നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ.

English Summary: How Kerala Vote for the Third and Final Phase of 2020 Local Body Elections-Explainer Graphics