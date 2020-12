ഐഐടി മദ്രാസിൽ പടർന്നുപിടിച്ച് കോവിഡ്; 66 വിദ്യാർഥികളടക്കം 71 പേർക്ക് രോഗം

ചെന്നൈ∙ കോവിഡ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, മദ്രാസ് (ഐഐടി, മദ്രാസ്). 71 പേർക്കാണ് ഇവിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 66 വിദ്യാർഥികൾക്കും അഞ്ചു ജീവനക്കാർക്കുമാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്.

കോവിഡ് പടർന്നു പിടിച്ചതോടെ ഇവിടെ ഒരു മെസ് മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ആരോപിച്ചു. 774 വിദ്യാർഥികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. കൃഷ്ണ, ജമുന എന്നീ രണ്ടു ഹോസ്റ്റലിലുള്ള കുട്ടികളാണ് കോവിഡ് ബാധിതരിൽ അധികവും.

ഹോട്ട്സ്പോട്ടായതോടെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും സെന്ററുകളും അടച്ചിടാൻ ഐഐടി, മദ്രാസ് തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാ ജീവനക്കാരും വീട്ടിലിരുന്ന ജോലി ചെയ്യണം. പനി, ചുമ, തൊണ്ടവേദന, ഡയേറിയ, രുചി/മണം നഷ്ടമാകൽ തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആശുപത്രിയെ സമീപിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബിരുദബിരുദാനന്തര വിദ്യാർഥികളും ഗവേഷണ വിദ്യാർഥികളും മുറികളിൽ തുടരണം. ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇവിടെ എത്തിച്ചുനൽകും. ക്യാംപസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ക്വാറന്റീൻ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. കോവിഡ് ബാധിതരായവരുടെ നില തൃപ്തികരമാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary: IIT-Madras Becomes Covid-19 Hotspot with 71 Cases, Sole Food Mess Turns Into 'Recipe for Disaster'