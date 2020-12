ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന യുവതിയെ എയർഗൺ കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു: പുഴയില്‍ ചാടി യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി

ചാലക്കുടി∙ യുവതിയെ എയര്‍ഗൺ കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച ശേഷം യുവാവ് പുഴയില്‍ ചാടി ജീവനൊടുക്കി. തലയ്ക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ യുവതി ചികില്‍സയിലാണ്. യുവതി അപകടനില തരണം ചെയ്തു.

ചാലക്കുടി പള്ളിപ്പാടന്‍ നിറ്റോയാണ് പുഴയില്‍ ചാടി ജീവനൊടുക്കിയത്. മുപ്പത്തിയൊന്നു വയസ്സായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി വൈപ്പിന്‍ സ്വദേശി സ്വീറ്റിയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു താമസം. ഇരുവരും തമ്മില്‍ വഴക്കിനിടെ രണ്ടു തവണ ആക്രമണമുണ്ടായി. എയര്‍ഗൺ കൊണ്ട് യുവതിയെ തലയ്ക്കടിച്ച് പരുക്കേല്‍പിച്ച ശേഷം നിറ്റോ വീട്ടില്‍ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി.

ചാലക്കുടി വെട്ടുക്കടവ് പാലത്തിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള കടവില്‍ നിന്ന് നിറ്റോ ചാടുന്നത് ആളുകള്‍ കണ്ടിരുന്നു. ആഴം കൂടിയ ഭാഗത്താണ് ചാടിയത്. ഇവിടെ ആളുകള്‍ കുളിക്കാന്‍ ഇറങ്ങാറില്ല. ഫയര്‍ഫോഴ്സ് എത്തി മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു. നിറ്റോ അവിവാഹിതനാണ്.

English Summary: Man tried to kill his girl friend before drowning himself in River

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ അതിജീവിക്കാൻ ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)