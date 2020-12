‘എത്ര കുഴിച്ചിട്ടാലും സത്യം പുറത്തുവരും’; സച്ചിദാനന്ദന്റെ ‘നാവുമരം’ പരാമർശിച്ച് സ്പീക്കർ

പെരിന്തൽമണ്ണ∙ സത്യം എത്ര നാൾ കുഴിച്ചിട്ടാലും പുറത്തുവരുമെന്ന് സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍. സച്ചിദാനന്ദന്റെ കവിത ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ പരാമർശം. ‘സത്യം പറയുന്ന നാവുകളെ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ആ പൊട്ടക്കിണറ്‍ മൂടി. ആ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വൃക്ഷം വളർന്നു വന്നു. അതിൽ നിറയേ നാവുകളായിരുന്നു. ആ നാവുകളെല്ലാം സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന നാവുകളായി മാറുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ നാവുമരം എന്ന കവിതയിൽ പറയുന്നത്. ‍

അതുകൊണ്ട് സത്യം എത്ര ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടാലും ഏതു തരത്തിലുള്ള അപവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചാലും അതൊക്കെ പുറത്തുവരും, അത് പുറത്ത് വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. എല്ലാ തരം ഏജൻസികൾക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിനും ഒരു സാധാരണ പൗരനെപ്പോലെ വിധേയനാകാൻ തയാറാണ്.



സർക്കാരിനും തനിക്കുമെതിരായി ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ പൊതുസമൂഹം വിലയിരുത്തട്ടെ. നിയമപരമായ നടപടികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ആലോചിക്കണം. ’– ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

വാർത്തകളുടെ പിറകെ പോകുമ്പോൾ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും സ്പീക്കറുടെ വിമർശനം. അപവാദങ്ങൾ നാടിന് ഗുണകരമാവില്ല. ഇതൊന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കില്ലെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു. അപവാദ വ്യവസായങ്ങളിൽ അഭിരമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുകയെന്നും ജനങ്ങളുടെ വികാരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary : Speaker P Sreeramakrishnan on arguements against him on voting day