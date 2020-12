ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 22,065 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ. അ‍ഞ്ചു മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒറ്റദിന കണക്കാണിത്. ഇന്നലെത്തേതിനേക്കാളും 18% കുറവുമാണ് ഇന്നത്തെ കേസുകൾ.

അതേസമയം, 354 പേരാണ് 24 മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 1,43,709 ആയി ഉയർന്നു. 94.22 ലക്ഷം പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് കോവിഡ് കണക്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ.

English Summary: 22,065 Fresh Covid Cases In India, Lowest One-Day Figure In Over 5 Months