കാണാതായ അമ്മയുടെയും മകളുടെയും മൃതദേഹം കുളത്തിൽ; പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

കോട്ടയം∙ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ കാണാതായ കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് പള്ളത്ര ഭാഗത്ത് മാടപ്പള്ളി കരോട്ടു വീട്ടിൽ വൽസമ്മ (ഓമന- 59), മകൾ ധന്യ(37) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പനച്ചിക്കാട് പുലിയാട്ടുപാറ കുളത്തിൽ കണ്ടെത്തി .

ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ വൽസമ്മയുടെയും രാവിലെ 9 മണിയോടെ ധന്യയുടെയും മൃതദേഹം കുളത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കടബാധ്യതയെ തുടർന്ന് ഇവർക്ക് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ചിങ്ങവനം പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹങ്ങൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

