തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് ബാധിതര്‍ക്കുള്ള സ്പെഷല്‍ പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റിനെതിരെ ബിജെപി തിരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മിഷന് പരാതി നല്‍കി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി.വി.രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍ വി.ഭാസ്ക്കരന് പരാതി നല്‍കിയത്. സ്പെഷല്‍ ബാലറ്റില്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഫലപ്രഖ്യാപനത്തില്‍ അതു കണക്കാക്കരുതെന്നുമാണ് ബിജെപിയുടെ ആവശ്യം.

English Summary: Forgery in Covid Special Election Ballot, bjp gives complaint to ec