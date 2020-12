ജപ്പാനിലെ ‘ട്വിറ്റർ കില്ലർ’ക്കു വധശിക്ഷ; വിധിപ്രസ്താവം കേൾക്കാനെത്തിയത് 435 പേർ

ടോക്കിയോ ∙ ഓൺലൈൻ വഴി പരിചയപ്പെട്ട ഒൻപതു പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ‘ട്വിറ്റർ കില്ലർ’ക്ക് വധശിക്ഷ. സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടവരെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം കഷണങ്ങളാക്കിയ കുറ്റത്തിനാണ് തകാഹിരോ ഷിറൈഷി (30) ക്ക് ടോക്കിയോ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. എട്ടു പെൺകുട്ടികളും ഒരു പുരുഷനുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

1 5നും 26 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും ഇവരെല്ലാം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നവരാണെന്നും അവരുടെ സമ്മതപ്രകാരമാണ് കൊലനടന്നത് എന്നതിനാൽ വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കി തടവുശിക്ഷ നല്‍കണമെന്നുമായിരുന്നു തകാഹിരോയുടെ അഭിഭാഷകന്റെ വാദം. എന്നാൽ കോടതി ഇതു തള്ളി. ഇരകളാരും കൊല്ലപ്പെടാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഒൻപത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങേയറ്റം ഗുരുതരമാണെന്നും ഇരകളുടെ അന്തസ്സ് ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ജഡ്ജി വിധിപ്രസ്താവത്തിനിടെ പറഞ്ഞു.

ജീവനൊടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റിടുന്നവരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് അവരുമായി അടുപ്പമുണ്ടാക്കിയിരുന്ന തകാഹിരോ, മരിക്കാൻ സഹായിക്കാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊപ്പം ജീവനൊടുക്കാമെന്നും വാഗ്ദാനം നൽകി വീട്ടിലെത്തിച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇയാളുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് പൊലീസ് മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഇരകളിലെ സ്ത്രീകളെ കൊല്ലുന്നതിനു മുമ്പ് ലൈംഗികചൂഷണം നടത്തിയിരുന്നെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഇരകളുമായി അടുപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ട്വിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചതിനാലാണ് ഇയാൾക്കു ട്വിറ്റർ കില്ലർ എന്നു വിളിപ്പേരു കിട്ടിയത്.

ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തുടർച്ചയായി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത 23 കാരിയെ കാണാതായതിനെക്കുറിച്ചു നടന്ന അന്വേഷണമാണ് തകാഹിരോയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇതെത്തുടർന്ന് സഹോദരൻ യുവതിയുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സംശയാസ്പദമായ ട്വീറ്റുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് തകാഹിരോ പിടിയിലായത്.



English Summary: Japan's "Twitter Killer" Sentenced To Death. 435 Turn Up To Watch Verdict