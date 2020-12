5 വർഷം മുൻപ് കേരളം വിധിയെഴുതിയത് ഇങ്ങനെ; വോട്ടുപെട്ടിയിലെ അദ്ഭുതമെന്ത്?

ആകെ ചെയ്ത വോട്ടിൽ 37.36 ശതമാനവും സ്വന്തമാക്കിയാണ് 2015ലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് മുന്നിലെത്തിയത്. അന്ന് നഗര–ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇടതുമുന്നണിക്കായിരുന്നു മുൻതൂക്കം. 37.23% വോട്ട് നേടിയെങ്കിലും യുഡിഎഫിന്റെ സീറ്റുകളിൽ അത് പ്രതിഫലിച്ചില്ല. മുന്നണിക്കു കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിട്ടപ്പോൾ, ഇടതിനെയും വലതിനെയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിച്ചായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ മുന്നേറ്റം. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായുള്ള സെമി ഫൈനൽ എന്നാണ് അന്ന് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതിനു സമാനമായി, നിയമസഭയിലും ഇടതുപക്ഷം മിന്നുംവിജയം സ്വന്തമാക്കി.

തുടർന്നുണ്ടായ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ ഇടതു ഭരണത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് ഇടതു നേതാക്കൾതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വോട്ടിങ് മെഷീൻ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന കണക്കുകളുടെ ലോകത്തേക്കു കടക്കാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. അതിനു മുൻപ് നിലവിൽ 14 ജിലകളിലെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇക്കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ അവസ്ഥയെന്തായിരുന്നു? ഒരു ഗ്രാഫിക്‌സ് അവലോകനം.

തിരുവനന്തപുരം

ഇത്തവണ ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് നടന്ന രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം. 70.04% മാത്രം. 2015ൽ ഇവിടെ 71.9% പേരാണ് വോട്ടു ചെയ്തിരുന്നത്. എൻഡിഎ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്ന ജില്ലയായിരിക്കും തലസ്ഥാനമെന്നാണ് ബിജെപി നേതാക്കളുടെ വാദം. പോളിങ് കുറഞ്ഞത് ആരെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഇപ്പോൾത്തന്നെ നേതാക്കളിലുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിലവിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് ഭരണമാണ്. ആകെ–26 ഡിവിഷൻ. അതിൽ സിപിഎം 16, സിപിഐ 3, കോൺഗ്രസ് 6, ബിജെപി 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്ക്.

100 വാർഡുകളുള്ള തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലും എൽഡിഎഫ് ഭരണമാണ്. എൽഡിഎഫ് 44, ബിജെപി 34, യുഡിഎഫ് 21, സ്വതന്ത്രൻ 1 എന്നിങ്ങനെയാണു കക്ഷിനില. 2015ൽ കോർപറേഷനിലേക്ക് 62.9% പേർ വോട്ടു ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്തവണ അത് 59.96 ശതമാനത്തിലൊതുങ്ങി. ജില്ലയിലെ നാല് നഗരസഭകളിൽ എല്ലായിടത്തും എൽഡിഎഫ് ഭരണമാണ്. 11 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ്–10, യുഡിഎഫ്–1 എന്നിങ്ങനെയാണു കണക്ക്. 73 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽഡിഎഫ്– 49, യുഡിഎഫ് –21, ബിജെപി –3 എന്നിങ്ങനെയും.

കൊല്ലം

ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് നടന്ന ജില്ലകളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കൊല്ലം– 73.8%. 2015ൽ 74.9 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. നിലവിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫിനാണു ഭരണം, ആകെയുള്ള 26 ഡിവിഷനിൽ എൽഡിഎഫ് - 22, യുഡിഎഫ്: 4. ആകെ 55 വാർഡുകളുള്ള കൊല്ലം കോർപറേഷനിലും മുന്നിൽ എൽഡിഎഫാണ്- 37 സീറ്റ്. ഇവിടെ യുഡിഎഫ് - 15, ബിജെപി -2, എസ്ഡിപിഐ -1. കോർപറേഷനിൽ 2015ൽ പോളിങ് ശതമാനം 69.9 ആയിരുന്നു. ഇത്തവണ അത് 66.21ലേക്ക് ചുരുങ്ങി. ആകെയുള്ള നാല് നഗരസഭകളിൽ എല്ലായിടത്തും എൽഡിഎഫ് ഭരണം. 11 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും പൂർണമായും എൽഡിഎഫ് ഭരണമാണ്. ഗ്രാമപ​​​ഞ്ചായത്ത് (വാർഡ് 68): എൽഡിഎഫ്- 57, യുഡിഎഫ്- 11 എന്നിങ്ങനെയാണു കണക്ക്.

പത്തനംതിട്ട

സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല –69.72. അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് 72.5% പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ യുഡിഎഫിനായിരുന്നു മുൻതൂക്കം. കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് പത്തനംതിട്ട. ആകെയുള്ള 16 ഡിവിഷനിൽ യുഡിഎഫ്–10, എൽഡിഎഫ്–6. യുഡിഎഫിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) അംഗം ജോസ് വിഭാഗത്തോടൊപ്പം എൽഡിഎഫിലേക്കു പോയി. നാല് നഗരസഭകളിൽ എൽഡിഎഫ്–2, യുഡിഎഫ്–2 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ജയം. 8 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ്–4, യുഡിഎഫ്–4. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (53): എൽഡിഎഫ്– 25, യുഡിഎഫ്– 21, ബിജെപി– 3, സംയുക്ത മുന്നണി (ബിജെപി– സിപിഎം– കോൺഗ്രസ് സഖ്യം)–4

ആലപ്പുഴ

പോളിങ് ശതമാനത്തിൽ 14 ജില്ലകളിൽ മധ്യത്തിലാണ് ആലപ്പുഴയുടെ സ്ഥാനം. ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ്ങിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്ത്. 2015ൽ 79.7 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. ഇത്തവണ അത് 77.4ൽ ഒതുങ്ങി. നിലവിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് ഭരണമാണ്. ആകെ ഡിവിഷൻ –23, എൽഡിഎഫ്: 17, യുഡിഎഫ്: 6. നഗരസഭ (6): യുഡിഎഫ് – 4, എൽഡിഎഫ് – 2 (യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന ചേർത്തല നഗരസഭയിൽ അധ്യക്ഷൻ കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസ്) വിഭാഗക്കാരനായിരുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (12): എൽഡിഎഫ് – 10, യുഡിഎഫ് – 2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (72): എൽഡിഎഫ് – 48, യുഡിഎഫ് – 23, എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ ബിജെപി വിരുദ്ധ മുന്നണി – 1

ഇടുക്കി

74.68 ശതമാനമായിരുന്നു ഇത്തവണ ഇടുക്കിയിൽ പോളിങ്. 2015ൽ 79.7%. പോളിങ്ങിലെ കുറവ് മാത്രമല്ല, കേരള കോൺഗ്രസിലെ വഴിപിരിയലും ഇത്തവണ എല്ലാ കണ്ണുകളും ഇടുക്കിയിലേക്കു നീളാൻ കാരണമാണ്. നിലവിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണമാണ്. ആകെ 16 ഡിവിഷനിൽ യുഡിഎഫ് – 11, എൽഡിഎഫ് – 5. നഗരസഭ (2): യുഡിഎഫ് – 2, എൽഡിഎഫ് – 0. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (8): യുഡിഎഫ് – 6, എൽഡിഎഫ് –2. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (52): യുഡിഎഫ് – 25, എൽഡിഎഫ്– 27.

കോട്ടയം

2015ൽ 78.3 ശതമാനമായിരുന്നു കോട്ടയത്തെ പോളിങ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ അത് 73.95ലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. പോളിങ്ങിലുണ്ടായ 4.35 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് ഏത് മുന്നണിയുടെ ഫലത്തെയായിരിക്കും ബാധിക്കുക? ജോസ്–ജോസഫ്–ജോർജ് പോരാട്ടത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം. ഫലമെന്താലായും അത് വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള ജോസ്, ജോസഫ് പക്ഷങ്ങളുടെയും പി.സി.ജോർജിന്റെയും ശക്തിപ്രകടനം കൂടിയാകും.

നിലവിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫിനു ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെങ്കിലും യുഡിഎഫ് ആണു ഭരിക്കുന്നത്. ആകെ 22 ഡിവിഷനില്‍ എൽഡിഎഫ്–11, യുഡിഎഫ്–10, ജനപക്ഷം അംഗം മരിച്ചതിനാൽ ഒരു സീറ്റ് ഒഴിവ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം പി.ജെ.ജോസഫ് വിഭാഗത്തിനു നൽകുന്നതിലെ തർക്കത്തിൽ ജോസ് കെ.മാണി വിഭാഗം യുഡിഎഫ് വിട്ടു. യുഡിഎഫ് അവിശ്വാസം കൊണ്ടു വന്നില്ല. കോട്ടയത്തെ ആറ് നഗരസഭയിൽ യുഡിഎഫ്–5, എൽഡിഎഫ്–1 എന്നിങ്ങനെയാണു ഭരണം. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (11): യുഡിഎഫ്– 8, എൽഡിഎഫ്– 3. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (71): യുഡിഎഫ്– 43, എൽഡിഎഫ്– 28.

എറണാകുളം

എറണാകുളത്ത് ഇത്തവണ 77.25% ആയിരുന്നു പോളിങ്. അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് അത് 78.5%. എൻഡിഎ ശക്തി തെളിയിക്കുമെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന കോർപറേഷനുകളിലൊന്നു കൂടിയാണ് കൊച്ചി. 2015ൽ കോർപറേഷനിലേക്ക് 69.62% പേരാണ് വോട്ടു ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ അത് 62.04% മാത്രം. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണം. ആകെ 27 ഡിവിഷനിൽ യുഡിഎഫ് 14, എൽഡിഎഫ്– 13.

അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് ഭരണം തുടങ്ങുമ്പോൾ യുഡിഎഫ് 16, എൽഡിഎഫ് 11 എന്നായിരുന്നു നില. ഒരു കോൺഗ്രസ് അംഗത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹൈക്കോടതി അസാധുവാക്കി, പകരം സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുഡിഎഫിൽനിന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) പ്രതിനിധി എൽഡിഎഫിലേക്കും മാറി. കോർപറേഷനിൽ ആകെയുള്ള 74 വാർഡിൽ യുഡിഎഫിന് 37 സീറ്റുണ്ട്. എൽഡിഎഫിന് 31ഉം ബിജെപിക്ക് രണ്ടും. നാല് സ്വതന്ത്രരിൽ ഒരാൾ യുഡിഎഫിനെയും 3 പേർ എൽഡിഎഫിനെയും പിന്തുണച്ചു. നഗരസഭ (13): യുഡിഎഫ് – 6, എൽഡിഎഫ്– 7. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (14): യുഡിഎഫ്– 9, എൽഡിഎഫ്– 5. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (82): യുഡിഎഫ് –39, എൽഡിഎഫ്– 42, മറ്റുള്ളവർ (20 ട്വന്റി)– 1

തൃശൂർ

മധ്യകേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് തൃശൂരിലായിരുന്നു –75.1%. അഞ്ചു വർഷം മുന്‍പത്തെ പോളിങ് 76.5%. നിലവിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് ഭരണമാണ്. ആകെ– 29 ഡിവിഷനിൽ എൽഡിഎഫ്– 20, യുഡിഎഫ്– 9. തൃശൂർ കോർപറേഷനിൽ എൽഡിഎഫ് ഭരണമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ കോർപറേഷനിൽ 71.88% ആയിരുന്നു പോളിങ്. ഇത്തവണ അത് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് 63.31ൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ ഏഴ് നഗരസഭകളിൽ ആറിൽ എൽഡിഎഫും ഒന്നിൽ യുഡിഎഫും ഭരിക്കുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (16): എൽഡിഎഫ്–13, യുഡിഎഫ്– 3. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (86): എൽഡിഎഫ്– 69, യുഡിഎഫ് –16, ബിജെപി– 1.

പാലക്കാട്

സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് പാലക്കാട്–78.14%. 2015ലെ അപേക്ഷിച്ച് നേരിയ കുറവ് മാത്രം– ആ വർഷം 78.90 ആയിരുന്നു പോളിങ്. നിലവിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഭരണം എൽഡിഎഫിനാണ്. ആകെ– 30. അതിൽ എൽഡിഎഫ്– 27, യുഡിഎഫ്– 3. ഏഴ് നഗരസഭയിൽ യുഡിഎഫ്– 4, എൽഡിഎഫ്– 2, ബിജെപി– 1. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (13): എൽഡിഎഫ്–11, യുഡിഎഫ്–2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (88): എൽഡിഎഫ്–71, യുഡിഎഫ്–17

മലപ്പുറം

ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ്ങിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണു മലപ്പുറം–78.87%. 2015ൽ അത് 79.7% ആയിരുന്നു. നിലവിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണം. ആകെയുള്ള 32 ഡിവിഷനിൽ യുഡിഎഫ്– 27, എൽഡിഎഫ്– 5. ആകെ 12 നഗരസഭ. അതിൽ യുഡിഎഫ്– 9, എൽഡിഎഫ്– 3. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്(15): യുഡിഎഫ്– 12, എൽഡിഎഫ്– 3. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (94): യുഡിഎഫ്– 51, മുസ്‌ലിം ലീഗ് (മുന്നണിയില്ലാതെ)– 6 (കഴിഞ്ഞ തവണ 24 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസും മുസ്‌ലിം ലീഗും വെവ്വേറെയാണ് മത്സരിച്ചത്), എൽഡിഎഫ്– 35, ജനകീയ മുന്നണി– 2.

കോഴിക്കോട്

കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ലകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് കോഴിക്കോട്– 79%. 2015ൽ പോളിങ് 80.1%. നിലവിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം എൽഡിഎഫിന്. ആകെയുള്ള 27 ഡിവിഷനിൽ 18 എണ്ണവും എൽഡിഎഫിനു സ്വന്തം, യുഡിഎഫിന് ഒൻപതും. കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിലും 50 വാർഡുകളിലെ വിജയവുമായി എൽഡിഎഫിനാണു ഭരണം. യുഡിഎഫ് 18, ബിജെപി 7 എന്നിങ്ങനെയാണു മറ്റു മുന്നണികളുടെ കണക്ക്. 2015ൽ കോർപറേഷനിലേക്ക് 74.7 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. ഇത്തവണ അത് 70.28%. ജില്ലയിലെ ഏഴു നഗരസഭകളിൽ എൽഡിഎഫ്– 6 ഇടത്തും യുഡിഎഫ് ഒരിടത്തും ഭരിക്കുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (12): എൽഡിഎഫ് –10, യുഡിഎഫ്– 2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (70): എൽഡിഎഫ്– 48, യുഡിഎഫ്– 21, ആർഎംപി– 1.

വയനാട്

ഇത്തവണ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല എന്ന ഖ്യാതിയുമാണ് വയനാട് നിലകൊള്ളുന്നത്–79.49%. അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് 81.5 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണമാണ്. ആകെ 16 ഡിവിഷനിൽ യുഡിഎഫ്– 11, എൽഡിഎഫ്–5. ആകെയുള്ള മൂന്ന് നഗരസഭകളിലും എൽഡിഎഫ് ഭരണമാണ്. നാല് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ യു‍‍ഡിഎഫ്– 3, എൽഡിഎഫ്– 1 എന്നിങ്ങനെയാണു കണക്ക്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (23): എൽഡിഎഫ്– 15, യുഡിഎഫ്– 8.

കണ്ണൂർ

പോളിങ്ങിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് കണ്ണൂർ–78.57%. 2015ൽ പോളിങ് 78.90%. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം എൽഡിഎഫിനാണ്. ആകെ 24 ഡിവിഷനിൽ എൽഡിഎഫ്– 15, യുഡിഎഫ്–9. ജെഡിയു (1), കേരള കോൺഗ്രസ് (എം- 1) എന്നീ കക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ എൽഡിഎഫിലാണ്. കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിൻകീഴിലാണ്. 2015ൽ കോർപറേഷനിലേക്ക് 74.75 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. ഇത്തവണ അത് 71.59. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 8 നഗരസഭയിൽ എൽഡിഎഫ്–5, യുഡിഎഫ്– 3 എന്നിങ്ങനെയാണു ഭരണം. ഒൻപതാമത്തെ നഗരസഭയായ മട്ടന്നൂരിൽ നിലവിലെ എൽഡിഎഫ് ഭരണസമിതിക്ക് 2022 വരെ കാലാവധിയുണ്ട്. ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷമില്ലാതെയാണ് എൽഡിഎഫ് ഭരണം. ആകെ 11 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എൽഡിഎഫ് ഭരണമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (71): എൽഡിഎഫ്– 50, യുഡിഎഫ്– 21.

കാസർകോട്

വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാസർകോടായിരുന്നു–77.14%. 2015ൽ 77.6 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. ഇവിടെ നിലവിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫിന്റെ കീഴിലാണ്. ആകെ 17 ഡിവിഷനിൽ യുഡിഎഫ്- 8, എൽഡിഎഫ്-7, ബിജെപി- 2. മൂന്ന് നഗരസഭകളിൽ രണ്ടിടത്ത് എൽഡിഎഫും ഒരിടത്ത് യുഡിഎഫും. ആറ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ്– 4, യുഡിഎഫ്– 2 എന്നിങ്ങനെയാണു ഭരണം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (38): യുഡിഎഫ്–19, എൽഡിഎഫ്–16. ബിജെപി–2, കോൺഗ്രസ് വിമത വിഭാഗമായ ഡിഡിഎഫ്–1.

‘സമാസമം’ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്

ആദ്യം പതുങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് കുതിച്ചുയർന്ന പോളിങ്ങിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് മൂന്നു മുന്നണികളും. വിജയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും അവസാന നിമിഷം വരെ ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ബിജെപിയാകട്ടെ 2015ൽ വിരിഞ്ഞ ‘താമരകൾ’ കൂടുതൽ പരക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലും. ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും 7 വീതമായി സമനിലയിലാണ്.

മലപ്പുറം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോട്ടയവും കാസർകോടും കൈവിട്ടുപോകുമോയെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. എൽഡിഎഫാകട്ടെ കണ്ണൂർ, കൊല്ലം, പാലക്കാട്, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആധിപത്യം തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പു പറയുന്നു. തൃശൂരും തിരുവനന്തപുരവും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് തുടരുമോയെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, പത്തനംതിട്ട, കാസർകോട്, പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സാന്നിധ്യം തെളിയിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബിജെപി.

English Summary: Kerala Local Body Elections 2015 Round up: Districtwise Statistics to Keep in Mind Before 2020 Results