ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കര്‍ഷക സമരം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കെ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനം ഒഴിവാക്കി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. സമ്മേളനം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും അനുകൂലിച്ചുവെന്ന് പാര്‍ലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വ്യാപനം ഒഴിവാക്കാനാണ് നടപടിയെന്നും ജനുവരിയില്‍ ബജറ്റ് സമ്മേളനം ചേരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരിക്കുള്ള കത്തിലാണ് ജോഷി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വിവാദമായ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി കത്തു നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയിലാണ് ശൈത്യകാല സമ്മേളനം ഒഴിവാക്കിയതായി സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചത്. എല്ലാ പാര്‍ട്ടിയുടെയും നേതാക്കന്മാരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയതായി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി പറഞ്ഞു.

