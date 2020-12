‘പ്രതിപക്ഷം കർഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു’: വിവാദ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് മോദി

അഹമ്മദാബാദ്∙ വിവാദമായ കാർഷിക നിയമങ്ങളെ വീണ്ടും ന്യായീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്താണ് ഡൽഹിയിൽ കർഷകർ സമരം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കർഷക സംഘടനകൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും കാലങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെട്ടുന്ന പരിഷ്കരമാണ് ഇപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

കർഷകരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്തിലെ കച്ചിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളവർ അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് കാർഷിക പരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു, ഇപ്പോൾ അവർ കർഷകരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും വഴിതെറ്റിക്കുകയാണെന്ന് മോദി ആരോപിച്ചു.

കാർഷിക നിയമങ്ങളിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകളെ യുപി‌എ ഭരണകാലത്ത്, കോൺഗ്രസും ശരദ് പവാറിന്റെ എൻസിപിയും പിന്തുണച്ചിരുന്നതായി ബിജെപി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആരോപിച്ചിരുന്നു.

