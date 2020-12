ചെന്നൈ ∙ ഏറെ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്കും വിരാമമിട്ട് ഒടുവിൽ സ്റ്റൈൽ മന്നൻ രജനീകാന്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി യാഥാർഥ്യമാകുന്നു. ഈ മാസം 31ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് രജനി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഒടുവിൽ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറുകക്ഷിയായ മക്കൾ ശക്തി കഴകമെന്ന പാർട്ടിയുടെ പേര് മക്കൾ സേവൈ കക്ഷിയെന്നാക്കി മാറ്റിയാണ് രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം. ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് പാർട്ടി ചിഹ്നമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ അംഗീകരിച്ചത്. പുതിയ പാര്‍ട്ടി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു ചിഹ്നം അനുവദിച്ചു കിട്ടാന്‍ സമയമെടുക്കുമെന്നുറപ്പായതോടെയാണു നിലവിലെ പാര്‍ട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. അനൈത്തിന്ത്യ മക്കള്‍ ശക്തി കഴകമെന്ന നിര്‍ജീവമായിരുന്ന പാര്‍ട്ടിയുടെ പേരുമാറ്റുകയായിരുന്നു. ഒപ്പം ഉടമകളില്‍ രജനിയുടെ പേരും ചേര്‍ത്തു.

2002ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ രജനിയുടെ ചിത്രം ‘ബാബ’യിലെ ഇരുവിരലുകൾ ഉയർത്തിയുള്ള മുദ്ര(ഹസ്ത മുദ്ര)യാണ് പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിനുള്ള പ്രഥമ പരിഗണനയായി അപേക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് വിവരം. 1995 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വമ്പൻ ഹിറ്റായ ‘ബാഷ’യെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് രണ്ടാം പരിഗണനയായി അപേക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നവുമായി സാദൃശ്യമുള്ളതിനാൽ ഹസ്ത മുദ്ര ചിഹ്നം തള്ളിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ, ഓട്ടോറിക്ഷ പാർട്ടി ചിഹ്നമായി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

234 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും മത്സരിക്കുമെന്നു കാട്ടിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പാർട്ടി അപേക്ഷ നൽകിയത്. രണ്ടര മാസം മുൻപാണ് മക്കൾ ശക്തി കഴകം എന്ന പാർട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വിജ്നാപനത്തിലൂടെ മക്കൾ സേവൈ കക്ഷി എന്നു പേരു മാറ്റിയതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ 2019 മാർച്ച് 15ന് പുറത്തിറക്കിയ പട്ടികപ്രകാരം ചെന്നൈയിലെ എർണാവൂർ ആസ്ഥാനമായ മക്കൾ ശക്തി കഴകം എന്ന പാർട്ടിയെ 237 ാം നമ്പറായാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 30ന് പുതുക്കിയ പട്ടിക പ്രകാരം 237 ാം നമ്പറായി മക്കൾ സേവൈ കക്ഷി എന്ന് പുനർനാമകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

