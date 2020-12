‘അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന യുവി–എൽഇഡി കൊറോണ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കും’

ന്യൂയോർക്∙ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഡയോഡുകൾ(യുവി–എൽഇഡി) ഉപയോഗിച്ച് ചെലവുകുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ ഫലപ്രദമായും വേഗത്തിലും നശിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് പഠനം. ഇത്തരം എൽഇഡികൾ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സംവിധാനങ്ങളിലും ജലശുദ്ധീകരണ യന്ത്രങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാനാകും.



ജേണൽ ഓഫ് ഫോട്ടോകെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫോട്ടോബയോളജി ബി:ബയോളജിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ പ്രത്യേക തരംഗദൈർഘ്യത്തിലുള്ള യുവി–എൽഇഡി പ്രസരണസംവിധാനത്തിലൂടെ കോവിഡ്19ന് ഇടയാക്കുന്ന സാർസ്–കോവ്–2 ഇനത്തിലുളള കൊറോണവൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാകുമെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.



