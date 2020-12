ന്യൂയോര്‍ക്ക് ∙ യുഎസിലെ ഹോംലാന്‍ഡ് സെക്യൂരിറ്റി വകുപ്പും (ഡിഎച്ച്എസ്) അതിശക്തമായ സൈബര്‍ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായെന്ന് അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങള്‍. വിവിധ യുഎസ് വകുപ്പുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു വിദേശ രാജ്യമാണു സൈബര്‍ ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ട്രഷറി, കൊമേഴ്‌സ് വകുപ്പുകള്‍ക്കു നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നിരുന്നു.



അമേരിക്കയിലെ സൈബര്‍ സുരക്ഷയുടെ ചുമതലയുള്ള ഡിഎച്ച്എസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. വാഷിങ്ടന്‍ പോസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം, ഹാക്കര്‍മാര്‍ റഷ്യന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നു പറയുന്നു. ഒബാമ ഭരണകാലത്തും ഇവര്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും വൈറ്റ്ഹൗസിന്റെയും സെര്‍വറുകള്‍ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ യുഎസിലെ റഷ്യന്‍ എംബസി ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചു.

സോളര്‍വിന്‍ഡ്‌സ് ഓറിയോണ്‍ ഐടി ഉൽപന്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്നു നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാന്‍ എല്ലാ വകുപ്പുകളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സൈബര്‍ സെക്യൂരിറ്റി ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഏജന്‍സി (സിഐഎസ്എ) അറിയിച്ചു. അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു നവീകരണമാണ് ആഭ്യന്തര ആശയ വിനിയമങ്ങളിലേക്കു കടന്നുകയറാന്‍ ഹാക്കര്‍മാര്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. തങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാര്‍, സ്വകാര്യ ഇടപാടുകാരോട് അതീവജാഗ്രത പുലര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സിഐഎസ്എ ആക്ടിങ് ഡയറക്ടര്‍ ബ്രാന്‍ഡന്‍ വെയ്‌സ് പറഞ്ഞു.

മാര്‍ച്ചിനും ജൂണിനുമിടയില്‍ പുറത്തുവിട്ട ചില സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ ഹാക്കര്‍മാര്‍ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്ന് സോളര്‍വിന്‍ഡ്‌സ് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. പ്രമുഖ സൈബര്‍ സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനമായ ഫയര്‍ഐക്കു പോലും അടുത്തിടെ സൈബര്‍ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടിവന്നു. ഏതെങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിത ആക്രമണമാണിതെന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല പ്രമുഖരെയും ഇതു ബാധിച്ചിരിക്കാമെന്നും ഫയര്‍ഐ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി.

