‘എല്ലാവരുടേയും പ്രസിഡന്റ്’: ബൈഡനെ ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇലക്ടറൽ കോളജ്

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസിന്റെ 46–ാം പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡനെ ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇലക്ടറൽ കോളജ്. തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന ഇലക്ടറൽ കോളജ് യോഗത്തിലാണ് അംഗങ്ങൾ വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കും വിരാമമായി. ജനുവരി ആറിന് പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിലാകും വോട്ടെണ്ണലും ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനവും. ജനുവരി 20ന് ആണ് പുതിയ പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണം.

‘ജനാധിപത്യം നടപ്പിലായി. ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സത്യസന്ധത നിലനിൽക്കുന്നു. ഇനി മാറ്റത്തിന്റെ സമയമാണ്. ഒന്നിക്കുന്നതിനും മുറിവുണങ്ങുന്നതിനും ഉള്ള അവസരവും. ഞാൻ എല്ലാ അമേരിക്കക്കാരുടെയും പ്രസിഡന്റായിരിക്കും’ – ഇലക്ടറൽ കോളജ് നടപടികൾക്ക് പിന്നാലെ ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. നവംബര്‍ ആദ്യവാരം നടന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോ ബൈഡന് 306, ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് 232 എന്നിങ്ങനെ ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. അന്തിമഫലം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബൈഡന്റെ വിജയം ചോദ്യം ചെയ്തു ട്രംപിന്റെ അനുയായികൾ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നൽകിയ ഡസനിലേറെ കേസുകൾ തള്ളിയിരുന്നു. 4 പ്രധാന സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ഫലം അസാധുവാക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പിന്തുണയോടെ ടെക്സസ് സ്റ്റേറ്റിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അറ്റോർണി ജനറൽ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയും തള്ളി. നിയമസാധുത ഇല്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു കേസ് കോടതി തള്ളിയത്. ജോർജിയ, മിഷിഗൻ, പെൻസിൽവേനിയ, വിസ്കോൻസെൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം അസാധുവാക്കാനായിരുന്നു ഹർജി.

English Summary: "Will Be A President For All Americans": Biden As Electors Confirm Win