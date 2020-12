വോട്ടെടുപ്പിനു മുൻപ് കാമുകനൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിക്ക് കിട്ടിയത് 38 വോട്ട്

കണ്ണൂർ∙ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ഭർത്താവിനെയും കുട്ടിയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് കാമുകനൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിക്ക് കിട്ടിയത് 38 വോട്ട്. കണ്ണൂർ മാലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായ മത്സരിച്ച സി. ആതിരയാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. മാലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മറ്റൊരു വാർഡിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച ആതിരയുടെ ഭർത്താവ് മന്നൂര്‍ ധനേഷ് നിവാസില്‍ ധനേഷും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.



വോട്ടെടെുപ്പിനു മുൻപ് കാസര്‍കോട് ബേഡഡുക്ക സ്വദേശിയായ കാമുകനൊപ്പം സ്ഥാനാർഥി നാടുവിടുകയായിരുന്നു. സ്ഥാനാർഥിയുടെ പിതാവിന്റെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ബേഡകത്തെത്തി പൊലീസിൽ ഹാജരായതിനു ശേഷം ഇരുവരും വിവാഹിതരായി.

പേരാവൂരിലുള്ള തന്റെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യമായി ചില രേഖകൾ എടുക്കാനായി പോകുന്നുവെന്നു ധനേഷിനെയും പ്രവർത്തകരെയും പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഇവർ കാമുകനൊപ്പം പോയത്. സ്ഥാനാർഥിയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇവർ കാമുകനൊപ്പം പോയ വിവരം പ്രവർത്തകർ അറിയുന്നത്.





English Sumamry: BJP candidate one who eloped with her lover Loses to LDF Rival