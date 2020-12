മന്ത്രി ജലീലിന്റെ വാർഡിൽ എൽഡിഎഫ് പിന്തുണയുള്ള സ്ഥാനാർഥിക്ക് തോൽവി; ലീഗിന് ജയം

മലപ്പുറം∙ വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീലിന്റെ വാർഡ് ആയ കാരാട് എൽ‍ഡിഎഫ് പിന്തുണയുള്ള വിഡിഎഫ് (വളാഞ്ചേരി ഡവലപ്മെന്റ് ഫോറം) സ്ഥാനാർഥി തോറ്റു. മുസ്‌ലിം ലീഗ് മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അഷ്റഫ് അമ്പലത്തിങ്ങൽ ആണ് വിജയിച്ചത്.

മൂന്നു തവണയിൽ കൂടുതൽ ജനപ്രതിനിധികളായവർക്ക് പാർട്ടി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിഡിഎഫ് രൂപീകരിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ മുസ്‌ലിം ലീഗ് മുൻ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ടി.പി.മൊയ്തീൻ കുട്ടിയെ ആണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. എൽഡിഎഫിന്റെ കൂടെ പ്രാദേശിക മുന്നണിയായ വിഡിഎഫ് 10 സീറ്റുകളിലാണ് മത്സരിച്ചത് .

പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയിൽ മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ സൗഹൃദ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ രണ്ടു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളിൽ പച്ചീരി ഹുസൈന നാസറിന് വിജയം. ലീഗ് സ്വതന്ത്ര തന്നെയായ ഷറീന പട്ടാണി രണ്ടാമതും. നിലമ്പൂർ നഗരസഭയിൽ ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറന്നു.

