‘ജനം എന്നിൽനിന്ന് അകന്ന് പോയിട്ടില്ല’; വിവാദത്തിലും ശക്തിയോടെ ‘ക്യാപ്റ്റൻ’

തിരുവനന്തപുരം ∙ ‘ജനങ്ങളിൽനിന്ന് ഞാൻ വിട്ടുപോകുകയോ, എന്നിൽനിന്നും ജനങ്ങൾ അകന്നു പോകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല’– പ്രചാരണത്തിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തോടു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരിച്ചതിങ്ങനെ.

ജനങ്ങൾ തന്നിൽനിന്നും സർക്കാരിൽനിന്നും അകന്നിട്ടില്ലെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആശ്വസിക്കാം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ജയിലിലാകുകയും അഡീഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നാണ് അണികളുടെ ‘ക്യാപ്റ്റൻ’ ശക്തി തെളിയിക്കുന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം എതിരായാൽ പിണറായിയുടെ നേതൃത്വത്തെ പരസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നില ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുമായിരുന്നു. എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽവന്നശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളുയർന്നതു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പിലാണെന്നതിനാൽ വിശേഷിച്ചും.

സ്വർണക്കടത്ത് പിടികൂടിയശേഷം മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഏറെ പഴികേൾക്കേണ്ടി വന്നു. ഓഫിസിലുള്ള മറ്റു സ്റ്റാഫുകൾക്കു നേരെയും ആരോപണങ്ങളുയർന്നു. സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷൻ അടക്കം വിവാദത്തിലായി. ഓഫിസിൽനടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി അറിയുന്നില്ലെന്ന വിമർശനം പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തി.



തനിക്കും സർക്കാരിനും നേരെ ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന സന്ദേശം മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നൽകാനായി. ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണ് നേരിട്ടത്. അത് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചെന്ന് കരുതാം. കൂടുതൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് സർക്കാർ.

ലൈഫും, കെ ഫോണുമെല്ലാം ജനകീയ പദ്ധതികളായി മാറുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കരുതുന്നു. പാർട്ടിയിലും പിണറായിയുടെ സ്ഥാനം ഇളക്കമില്ലാതെ തുടരാൻ ഫലം ഇടയാക്കി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നയിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഊർജം പകരുന്നതുകൂടിയായി തദ്ദേശ വിജയം.



English Summary: Lone face of the party as well as the government, the man behind The huge surge of the LDF victory