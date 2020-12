ലോക്സഭയിലേറ്റ പ്രഹരത്തിന് തദ്ദേശത്ത് കണക്കുതീർത്ത് എൽഡിഎഫ്; കൊല്ലത്ത് വീണ്ടും ആധിപത്യം

കൊല്ലം ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ യുഡിഎഫിനോടു കണക്കു തീർത്ത് എൽഡിഎഫ് ജില്ലയിൽ വീണ്ടും ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. പരവൂർ നഗരസഭയിൽ നിലവിൽ ഭരണമുണ്ടായിരുന്ന എൽഡിഎഫിനൊപ്പം സീറ്റു പിടിച്ചതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ 2015നെ അപേക്ഷിച്ചു നേരിയ മുൻതൂക്കം നേടിയതും ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഭരണം പിടിച്ചതും ഒഴിച്ചാൽ യുഡിഎഫിനു തിരിച്ചടി. നഗരമേഖലകളിൽ അടക്കം ബിജെപി മുന്നേറ്റം നടത്തി.

സീറ്റു വിഭജനത്തിലും സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലും പൊട്ടിത്തെറികൾക്കു വേദിയായ കോൺഗ്രസിൽ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വടംവലി തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രകടനത്തെ അട്ടിമറിച്ചപ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലെ മികവിലൂന്നി സിപിഎമ്മും എൽഡിഎഫും അവരുടെ കോട്ട കാത്തു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും കോർപറേഷന്റെയും രൂപീകരണ കാലംമുതൽ ഭരണം പിടിക്കുന്ന എൽഡിഎഫ് ഇക്കുറിയും ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചെങ്കിലും 11 ബ്ലോക്കുകളിൽ ഒരിടത്തു ഭരണം നഷ്ടമായി.

2015ൽ ആകെയുള്ള 68ൽ 57 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ എൽഡിഎഫിന് ഇക്കുറി ആ നേട്ടം ആവർത്തിക്കാനായില്ല. എൽഡിഎഫ് 44 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ പതിനൊന്നിടത്തു ഭരണമുണ്ടായിരുന്ന യുഡിഎഫ് 22 ഇടത്തു മുന്നിലെത്തി. പത്തോളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭരണം ത്രിശങ്കുവിലാണ്.

പുനലൂർ, കൊട്ടാരക്കര, കരുനാഗപ്പള്ളി നഗരസഭകളിലും എൽഡിഎഫ് ഭരണം നിലനിർത്തി. പരവൂരിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം. കൊല്ലം കോർപറേഷനിൽ ആദ്യമായി ഒറ്റയ്ക്കു ഭരിക്കാവുന്നത്ര സീറ്റുകൾ (55ൽ 30) നേടി. കോർപറേഷനിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 2 സീറ്റുകൾ 6 ആയി വർ‍ധിപ്പിച്ച ബിജെപി 3 നഗരസഭകളിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ആദ്യമായി 2 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി.

