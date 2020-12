ന്യൂഡൽഹി ∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 24,010 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ. ആകെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 99.5 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു. ബുധനാഴ്ചയിലേതിനേക്കാളും 9 ശതമാനം കുറവാണ് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ കേസുകൾ.

355 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 1,44,451 ആയി. 33,291 പേര്‍ രോഗമുക്തരായതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 94,89,740 ആയി.

