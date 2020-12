‘അടിച്ചു തകർത്തത് 437 കോടി’; കർണാടകയിലെ ഐഫോൺ പ്ലാന്റ് തുറക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം

ബെംഗളൂരു ∙ തൊഴിലാളി സംഘർഷത്തെ തുടർന്നു പ്രവർത്തനം സ്തംഭിച്ച കോലാർ നരസാപുര വിസ്ട്രോൺ കോർപിന്റെ ഐഫോൺ നിർമാണ പ്ലാന്റ് ഉടൻ തുറക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കാൻ കർണാടകയോടു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൗബ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടി.എം.വിജയ ഭാസ്കറുമായും നിതി ആയോഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും നടത്തിയ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ചു.

സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികളുടെ വീഴ്ചയെയും കേന്ദ്രം അപലപിച്ചു. ക്രമസമാധാന പാലനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ‍ പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു വീഴ്ചയുണ്ടായോ എന്നു പരിശോധിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും നിർദേശം നൽകി. കഴിഞ്ഞ 12നാണ് വിസ്ട്രോൺ കോർപിന്റെ പ്ലാന്റ് തൊഴിലാളികൾ അടിച്ചുതകർത്തത്. അവിടെ പൊലീസ് എത്താൻ വൈകിയെന്നു പരാതിയുണ്ട്.

അതേസമയം, പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു വീഴ്ചയുണ്ടായില്ലെന്നാണു കർണാടകയുടെ നിലപാട്. അക്രമത്തിൽ 437 കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായാണ് കമ്പനി നരസാപുര പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ തായ്പേയ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഫയലിങ്ങിൽ നഷ്ടം 26-52 കോടി രൂപ വരെയാണെന്നും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 7000 പേർക്കെതിരെയാണു കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

