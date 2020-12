സുവേന്ദുവൊരുക്കിയ അരങ്ങിൽ കളിക്കാൻ ബിജെപി; ദീദിയുടെ പതനം തുടങ്ങിയോ?

നന്ദിഗ്രാമിൽനിന്ന് തെക്കൻ ബംഗാളിലേക്ക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) എന്ന പാർട്ടിയെ വിയർപ്പൊഴുക്കി വളർത്തിയ സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ നീക്കങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ് ബംഗാളും അവരുടെ ദീദിയും. ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ഷോക്ക് കൊടുക്കാതെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു നീക്കവുമായി സുവേന്ദു മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോൾ ചങ്കിടിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിക്കാണ്.

ആദ്യം ഹൂഗ്ലി റിവർ ബ്രിജ് കമ്മിഷൻ (എച്ച്ആർബിസി) അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തുനിന്ന് രാജിവച്ചു, പിന്നാലെ മന്ത്രി പദവിയിൽനിന്ന് രാജി, ബുധനാഴ്ച എംഎൽഎ സ്ഥാനവും ഇപ്പോൾ പാർട്ടി അംഗത്വത്തിൽനിന്നും രാജിവച്ചു. സുവേന്ദു ബിജെപിയിൽ ചേക്കേറുമെന്ന ശ്രുതിയാണ് കേൾക്കുന്നത്. ആ വാദം തള്ളാനോ കൊള്ളാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാംപ് തയാറായിട്ടില്ല. എന്നാൽ സുവേന്ദു ഒരുക്കിയ അരങ്ങിൽ കളിച്ച് ബിജെപിക്ക് ബംഗാൾ പിടിക്കാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്

എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവച്ചശേഷം സുവേന്ദു പോയത് തൃണമൂൽ എംപി സുനിൽ മൊണ്ടാലിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ്. മമത സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി നേരത്തേതന്നെ രംഗത്തുവന്നിരുന്ന തൃണമൂലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ ജിതേന്ദ്ര തിവാരിയും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്നാണ് വിവരം. രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ തന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കേന്ദ്ര ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അസൻസോൾ എംഎൽഎ കൂടിയായ തിവാരിയുടെ പരാതി. ബുധനാഴ്ച പൊതുയോഗത്തിൽ തൃണമൂലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയില്‍ തിവാരിയോട് അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.

മമതാ ബാനർജി (Image Courtesy - @MamataOfficial)

‘മമതയ്ക്കുശേഷം തൃണമൂലിലെ ഏറ്റവും ജനകീയനായ നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയാണ്. നേതാക്കന്മാർ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തോട് പ്രശ്നങ്ങളെന്താണെന്നു ചോദിക്കണം. എന്നെപ്പോലുള്ള ചെറിയ നേതാക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും പരിഹരിക്കാൻ അവർക്കു കഴിയുന്നില്ല, പിന്നെങ്ങനെ അധികാരിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും’ – തിവാരി പറഞ്ഞു.

നിയന്ത്രണം പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്

ബംഗാൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപദേശകനായി മമത ബാനർജി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറുമായും ഈ വിമതസ്വരം ഉയർത്തിയ നേതാക്കൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ട്. കിഷോറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഐ–പിഎസി (ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി) ആണ് ബംഗാളിൽ തുടർഭരണം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള തൃണമൂലിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് തന്ത്രമൊരുക്കുന്നത്.

സുവേന്ദു അധികാരം (Image Courtesy - @NoorAns60376959)

പാർട്ടിയിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് എതിരെ സംസാരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നതുമെന്നാണ് വിമതർ പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് തൃണമൂൽ തെറ്റു തിരുത്താത്തതെന്നും സുനിൽ മൊണ്ടേൽ ചോദിച്ചിരുന്നു. ‘ഐ–പിഎസിയിലെ ആളുകളാണ് അതു ചെയ്യണം ഇതു ചെയ്യണം എന്നു നിർദേശിക്കുന്നത്. ഏതു ഷർട്ട് ധരിക്കണമെന്നുപോലും ഇവർ നിർദേശിക്കുന്നു. പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ റോൾ എന്താണ്. ഞങ്ങൾക്കു തൃണമൂലുമായി സംസാരിക്കണം. ഞങ്ങൾക്കു പറയാനുള്ളത് അവർ അംഗീകരിച്ചാൽ കൊള്ളാം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വരുന്നതെന്നു കാണാം’ – മൊണ്ടാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സുവേന്ദു ചാടുമോ? അമിത് ഷാ ബംഗാളിലേക്ക്

‘ഞാനാദ്യം ഇന്ത്യൻ, പിന്നെയാണ് ബംഗാളിയാകുക’ – പറഞ്ഞത് സുവേന്ദുവാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനു പിറ്റേന്ന് ബംഗാൾ നിയമസഭയിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം രാജിവച്ചു. ബിജെപിയിലേക്കു ചേക്കേറാനുള്ള നീക്കമാണോ പിന്നിലെന്ന സംശയം കടുക്കുകയാണ്. രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനം അറിയാം.

മമതാ ബാനർജി (Image Courtesy - @MamataOfficial)

ശനിയാഴ്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ബംഗാൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നു അദ്ദേഹം ബിജെപിയിൽ ചേരുമെന്നാണ് ശ്രുതി. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സുവേന്ദു തൃണമൂലിൽനിന്ന് രാജിവച്ചത്. ശനിയാഴ്ച അമിത് ഷായുടെ വരവോടെ കാവി ഷാൾ പുതച്ച് ബിജെപിയുടെ അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുമെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

അരങ്ങൊരുക്കി സുവേന്ദു

ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന പദവികളിലൊന്നാണ് ഹൂഗ്ലി റിവർ ബ്രിജ് കമ്മിഷൻ (എച്ച്ആർബിസി) ചെയർമാൻ എന്നത്. നന്ദിഗ്രാമിൽ പ്രതിഷേധിച്ച തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം ആക്രമിച്ചതിന്റെ 13ാം വാർഷികം നവംബർ 25നാണ് ആചരിച്ചത്. ഈ ദിവസം കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ സുവേന്ദു ഉറച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. 2007ലെ നന്ദിഗ്രാം ആക്രമണത്തോടെയാണ് 34 വർഷം നീണ്ട ഇടതു ഭരണത്തിന് ബംഗാൾ അന്ത്യം കുറിച്ചത്.

27ന് സുവേന്ദു മന്ത്രിസ്ഥാനവും രാജിവച്ചു. ടിഎംസിയുടെ ബാനറിലുള്ള പരിപാടികൾക്ക് പിന്നീട് സുവേന്ദു പോയിട്ടില്ല. നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കാറുമുണ്ട്. പ്രശാന്ത് കിഷോർ ഉൾപ്പെടെ പലരെയും മമത സുവേന്ദുവിന്റെ അരികിലേക്കു ചർച്ചകൾക്കായി വിട്ടിരുന്നു. രമ്യതയുണ്ടായില്ല. ഒടുക്കം 16ന് വൈകിട്ട് പാർട്ടി അംഗത്വത്തിൽനിന്ന് രാജിവയ്ക്കുന്നതായുള്ള കത്തും അദ്ദേഹം മമതയ്ക്ക് അയച്ചു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി നന്ദിഗ്രാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേധിനിപ്പൂരിലും സമീപ ജില്ലകളിലും സുവേന്ദുവിന്റെ പിന്തുണ വർധിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. ഒതുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൽനിന്ന് സുവേന്ദുവിന്റെ അടുപ്പക്കാരെ ടിഎംസി നേതൃത്വം നീക്കിയിരുന്നു. സുവേന്ദുവിനെ തൊടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുപ്പക്കാരെ പുറത്തക്കുകയാണ് തൃണമൂൽ ചെയ്തത്.

എന്നാൽ തെക്കൻ ബംഗാളിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായ സുവേന്ദുവിനെ തൊടാൻ മമത മടിക്കുകയാണ്. ഇടതുപാർട്ടികളെ താഴെയിറക്കി തന്നെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത് നന്ദിഗ്രാമിലെ പ്രക്ഷോഭമാണെന്ന് മമതയ്ക്കു വ്യക്തമായി അറിയാം. ആ മേഖലയിൽ പാർട്ടിയെ വളർത്തിയ ആളെ തള്ളുമ്പോൾ തക്ക തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന ഭീതിയും മമതയ്ക്കുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

അമിത് ഷാ

ഒറ്റയടിക്ക് പാർട്ടിയിൽനിന്ന് രാജിവച്ചാൽ മമതയ്ക്ക് സുവേന്ദുവിന്റെ രാജി രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. അതറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് പടിപടിയായി പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്തുപോകാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ സുവേന്ദു നടത്തിയത്. ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ തെക്കൻ ബംഗാൾ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും സുവേന്ദുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടും.

മേഖലയിലെ 40ൽപരം സീറ്റുകളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ സുവേന്ദുവിനും അനുയായികൾക്കും കഴിയും. മേധിനിപ്പുരിൽ മാത്രമല്ല, സമീപ ജില്ലകളായ മുർഷിദാബാദ്, മാൾഡ, ഝാർഗ്രാം, പുരൂലിയ, ബങ്കുര, ബിർഭും തുടങ്ങിയിടത്തും ഇവർക്കു ശക്തിയുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഭരണത്തുടർച്ചയെന്ന തൃണമൂലിന്റെയും മമതയുടെയും സ്വപ്നങ്ങൾക്കുമേൽ സുവേന്ദു കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുന്നത്.

പിടിച്ചെടുക്കാൻ ബിജെപി

രാഷ്ട്രീയ കുശാഗ്രബുദ്ധിയുള്ള സുവേന്ദുവിനെ തങ്ങൾക്കൊപ്പമെത്തിക്കാനായി അടവുകൾ പയറ്റുകയാണ് ബിജെപി. തനിക്കൊപ്പം പാർട്ടി വളർത്തിയ നേതാക്കന്മാരെക്കാൾ മരുമകനായ അഭിഷേക് ബാനർജിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നീക്കമാണ് മമതയുടേത്. ഇതിൽ പല നേതാക്കന്മാരും അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പമാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്നു വാശിപിടിക്കുന്നതും.

തൃണമൂലിനെതിരെയുള്ള ജനവികാരത്തിൽ തനിക്കു തട്ടുകേടുപറ്റാതിരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് സുവേന്ദുവിൽനിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മമത സർക്കാരിനെതിരെ വോട്ട് പെട്ടിയിൽ വീഴുമ്പോൾ ഈ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും സുവേന്ദുവിന്റെ ജനസമ്മതിയും തങ്ങളുടേതാക്കാനാണ് ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

English Summary: What is Suvendu Adhikari's motives? How it will become a disaster for TMC & help for BJP