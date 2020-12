14 പേർക്ക് കാബിനറ്റ് റാങ്ക്, 4 സഹമന്ത്രി പദവി; വിമതശല്യം ഒതുക്കാൻ പാടുപെട്ട് യെഡിയൂരപ്പ

ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടകയിലെ മന്ത്രിസഭാ വികസനം വൈകുന്നതിനിടെ, വിമത ശബ്ദം ഒതുക്കാൻ 14 പേർക്ക് കാബിനറ്റ് റാങ്ക് നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പ. നാലുപേർക്ക് സഹമന്ത്രി പദവിയും നൽകി. വിമതസ്വരമുയർത്തിയ ബിജെപി എംഎൽഎമാരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടിയാണ് യെഡിയൂരപ്പയിൽനിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

മന്ത്രിപദവി നൽകിയിരിക്കുന്നവരിൽ 13 പേർക്ക് ബോർഡുകളുടെയും കോർപ്പറേഷനുകളുടെയും ചെയർപഴ്സൻ സ്ഥാനമാണ് കിട്ടിയത്. 14ാമത്തെയാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേശകന്റെ പദവിയിലാണ് നിയമിച്ചത്. സംസ്ഥാന ഇൻഫർമേഷൻ വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് വിരമിച്ചയാളാണിത്. സഹമന്ത്രി പദവി നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റു നാലുപേർക്കും ഇതുപോലെ ബോർഡുകളുടെയും കോർപ്പറേഷന്റെയും അധ്യക്ഷ സ്ഥാനമാണു കിട്ടിയത്.

മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിന് ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ വൻ തലവേദനയാണ് യെഡിയൂരപ്പ നേരിടുന്നത്. നിലവിൽ 27 പേരാണു മന്ത്രിസഭയിലുള്ളത്. പരമാവധി 34 വരെയാകാം. കഴിഞ്ഞവർഷം കോൺഗ്രസിൽനിന്നും ജെഡിഎസിൽനിന്നും ബിജെപിയിലേക്കു ചേക്കേറിയവരെയും പാർട്ടിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരെയും ഒരുപോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണു വെല്ലുവിളി.

