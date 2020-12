ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ച ഡോ. കഫീല്‍ ഖാനെതിരായ കേസില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിനു സുപ്രീംകോടതിയില്‍ തിരിച്ചടി. കഫീല്‍ ഖാനെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം (എന്‍എസ്എ) ചുമത്തി തടവിലാക്കിയതിനെതിരെ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് യുപി സര്‍ക്കാര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി.

ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രധാന്യമനുസരിച്ചാണു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നും ഒരു കേസിലെ കരുതല്‍ തടങ്കല്‍ ഉത്തരവ് മറ്റൊരു കേസില്‍ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്‌ഡെ പറഞ്ഞു. കഫീല്‍ ഖാനെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി ശരിവച്ചു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ശരിയായ ഉത്തരവാണെന്നും ഇടപെടാന്‍ കാരണമൊന്നും കാണുന്നില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

കോടതി പരാമര്‍ശങ്ങള്‍, ക്രിമിനല്‍ കേസ് പ്രോസിക്യൂഷനെ ബാധിക്കില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. കഫീല്‍ ഖാനെ എന്‍എസ്എ പ്രകാരം തടങ്കലിലാക്കിയ നടപടി റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധി നിയമപ്രകാരമുള്ളതല്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയിലെത്തിയത്. സഹോദരന്റെ വിവാഹദിവസം തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കാനുള്ള യുപി സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രമമാണു പരാജയപ്പെട്ടതെന്നു ഡോ. കഫീല്‍ ഖാന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

നിയമവ്യവസ്ഥിതിക്കും കഴിഞ്ഞ മൂന്നരവര്‍ഷമായി തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്നു ഖാന്‍ പറഞ്ഞു. അലിഗഢ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വിദ്വേഷപ്രസംഗം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ജനുവരിയില്‍ മുംബൈയിലാണ് കഫീല്‍ ഖാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ക്രമസമാധാനം തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ച് എന്‍എസ്എ ചുമത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഡോക്ടറുടെ പ്രസംഗം വിദ്വേഷം പടര്‍ത്തുന്ന തരത്തിലായിരുന്നില്ലെന്നാണു ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്.

English Summary: UP Loses Case In Top Court Against Dr Kafeel Khan