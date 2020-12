വിവാഹദിനത്തിൽ ടെറസിൽനിന്ന് വീണ് വധുവിന് ഗുരുതര പരുക്ക്; കൈവിടാതെ വരൻ

ലക്നൗ∙ വിവാഹത്തിനു എട്ടുമണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ വീടിന്റെ ടെറസിൽനിന്നു വീണു പരുക്കേറ്റ യുവതിക്ക് ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ വിവാഹം. യുപിയിലെ പ്രയാഗ്‌രാജ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആരതി മോർയയ്ക്ക് വിവാഹദിനത്തിൽ പരുക്കേറ്റത് മറ്റൊരാളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിലായിരുന്നു. വീടിന്റെ ടെറസിൽനിന്ന് വീഴാൻ പോയ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനാണ് ആരതി ശ്രമിച്ചത്.

എന്നാൽ വിവാഹത്തിൽനിന്ന് പിൻമാറാൻ വരൻ അവ്ദേഷ് തയാറായില്ല. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയതായി പെൺകുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സച്ചിൻ സിങ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.



ഡിസംബർ എട്ടിനാണ് ആരതിയുടെയും അവ്ദേഷിന്റെയും വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ നട്ടെല്ലിനു ക്ഷതമേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും നാളുകളോളം കിടക്കയിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ടി വരുമെന്നും ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും അവ്ദേഷിനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല.



പെൺകുട്ടിയുടെ അനുജത്തിയെ അവ്ദേഷിനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അതെല്ലാം വിധിയാണെന്നും ഈ മോശം സമയത്ത് ആരതിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാനാണ് തന്റെ തീരുമാനമെന്ന അവ്ദേഷിന്റെ നിലപാടിനെ ഒടുവിൽ ബന്ധുക്കളും അനുകൂലിക്കുകയായിരുന്നു.



English Summary: Bride Fell From Roof Hours Before Wedding, Groom marries her in hospital