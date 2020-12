ലണ്ടന്‍∙ ഓക്‌സ്ഫഡ് കോവിഡ് വാക്‌സീന്റെ രണ്ട് മുഴുവന്‍ ഡോസുകളും നല്‍കുമ്പോഴാണു കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രതിരോധശേഷി പ്രകടമാകുന്നതെന്ന് സര്‍വകലാശാല വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ഫുള്‍ ഡോസും പകുതി ഡോസ് ബുസ്റ്ററും നല്‍കുന്നതിനേക്കാള്‍ പ്രതിരോധശേഷി രണ്ട് ഫുള്‍ ഡോസ് നല്‍കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാല വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.



രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫുള്‍ ഡോസിനു പിന്നാലെ പകുതി ഡോസ് ബൂസ്റ്റര്‍ നല്‍കുന്നതിനും ഡ്രഗ് റഗുലേറ്റര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കിയിട്ടണ്ട്. പകുതി ഡോസ് ബൂസ്റ്റര്‍ നല്‍കുമ്പോഴും നല്ല ആന്റിബോഡി പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും മികച്ച പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് രണ്ട് മുഴുവന്‍ ഡോസ് തന്നെയാവും നല്ലതെന്നും ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാല അറിയിച്ചു. ആന്റിബോഡിക്കു പുറമേ ടി സെല്ലുകളും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നു ഗവേഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

